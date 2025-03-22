Нацгвардійці взяли у полон 5 окупантів РФ — відео

Днями українські нацгвардійці на одному з найгарячіших напрямків взяли в полон п'ятьох окупантів. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко показав відео успішної операції бійців роти розвідки спеціального призначення бригади "Червона Калина".
Головні тези:
- Нацгвардійці взяли у полон 5 окупантів РФ на одному з найнапруженіших напрямків фронту.
- Операцію виконали розвідники бригади “Червона Калина”.
- Полонені росіяни будуть призначені для обміну на українських героїв з російського полону.
Нацгвардійці взяли у полон 5 російських окупантів
Операцію детально спланували розвідники бригади "Червона Калина". Вони з'ясували, де ховається ворог. За цими координатами висунулися піхотинці та змусили росіян припинити опір. Загарбники замість безславної загибелі обрали життя і здалися в полон військовослужбовцям, — йдеться в підписі до відео.
За словами Павленка, один із полонених виявився непростим солдатом: "Хто він, нацгвардійці пообіцяли розповісти пізніше".
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