Нацгвардійці взяли у полон 5 окупантів РФ — відео

Операцію детально спланували розвідники бригади "Червона Калина". Вони з'ясували, де ховається ворог. За цими координатами висунулися піхотинці та змусили росіян припинити опір. Загарбники замість безславної загибелі обрали життя і здалися в полон військовослужбовцям, — йдеться в підписі до відео.