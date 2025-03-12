Нацгвардійці взяли у полон трьох окупантів РФ на Покровському напрямку — відео

Нацгвардійці взяли у полон трьох окупантів РФ

Про це повідомило у Фейсбуці східне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії.

Двоє полонених загарбників виявилися жителями Томської області РФ. Близько пів року вони воюють у складі так званої 15 інтернаціональної бригади, відомої під назвою «П’ятнашка».

Один із полонених п’ять разів перебував у місцях позбавлення волі. Інший стверджує, що підписав контракт, щоб уникнути кримінального покарання.

За словами полонених, під час виходу на завдання вони були поранені й переховувалися у лісосмугах та населених пунктах, бо за повернення назад їх погрожували «обнулити». Харчувалися комбікормом і тим, що знаходили після українських військових.