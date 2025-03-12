Нацгвардейцы взяли в плен трех оккупантов РФ на Покровском направлении — видео

Бойцы бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины взяли в плен трех российских военных на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Бойцы бригады “Спартан” Нацгвардии Украины задержали троих российских военных на Покровском направлении.
- Двое из пленных – жители Томской области, сражались в составе “Пятнашки”. Один из них многократно находился в местах лишения свободы.
- Третий пленный из Самарской области присоединился к армии России, чтобы избежать уголовного наказания по алиментам. Он был в плену вскоре после отправки на задание.
Нацгвардейцы взяли в плен трех окупантов РФ
Об этом сообщило в Facebook восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии.
Двое пленных захватчиков оказались жителями Томской области РФ. Около полугода они сражаются в составе так называемой 15 интернациональной бригады, известной под названием «Пятнашка».
Один из пленных пять раз находился в местах лишения свободы. Другой утверждает, что подписал контракт во избежание уголовного наказания.
По словам пленных, во время выхода на задание они были ранены и прятались в лесополосах и населенных пунктах, потому что за возвращение назад их угрожали «обнулить». Питались комбикормом и находившимся после украинских военных.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-