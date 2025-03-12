Нацгвардейцы взяли в плен трех оккупантов РФ на Покровском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Нацгвардейцы взяли в плен трех оккупантов РФ на Покровском направлении — видео

НГУ
НГУ
Read in English
Читати українською

Бойцы бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины взяли в плен трех российских военных на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Бойцы бригады “Спартан” Нацгвардии Украины задержали троих российских военных на Покровском направлении.
  • Двое из пленных – жители Томской области, сражались в составе “Пятнашки”. Один из них многократно находился в местах лишения свободы.
  • Третий пленный из Самарской области присоединился к армии России, чтобы избежать уголовного наказания по алиментам. Он был в плену вскоре после отправки на задание.

Нацгвардейцы взяли в плен трех окупантов РФ

Об этом сообщило в Facebook восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии.

Двое пленных захватчиков оказались жителями Томской области РФ. Около полугода они сражаются в составе так называемой 15 интернациональной бригады, известной под названием «Пятнашка».

Один из пленных пять раз находился в местах лишения свободы. Другой утверждает, что подписал контракт во избежание уголовного наказания.

По словам пленных, во время выхода на задание они были ранены и прятались в лесополосах и населенных пунктах, потому что за возвращение назад их угрожали «обнулить». Питались комбикормом и находившимся после украинских военных.

Третьим пленным является житель Самарской области, присоединившийся к армии РФ в январе этого года. Он утверждает, что вступил в армию, чтобы избежать наказания из-за неуплаты алиментов. После двухнедельной подготовки отправился воевать в Украину и почти сразу попал в плен.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские десантники взяли в плен 7 оккупантов РФ на Кураховском направлении — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Десантник
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нацгвардейцы взяли в плен 6 оккупантов РФ на Покровском направлении — видео
НГУ
оккупанты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские спецназовцы взяли в плен 9 оккупантов РФ на Покровском направлении — видео
ССО
ССО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?