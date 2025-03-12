Нацгвардейцы взяли в плен трех оккупантов РФ на Покровском направлении — видео

Нацгвардейцы взяли в плен трех окупантов РФ

Об этом сообщило в Facebook восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии.

Двое пленных захватчиков оказались жителями Томской области РФ. Около полугода они сражаются в составе так называемой 15 интернациональной бригады, известной под названием «Пятнашка».

Один из пленных пять раз находился в местах лишения свободы. Другой утверждает, что подписал контракт во избежание уголовного наказания.

По словам пленных, во время выхода на задание они были ранены и прятались в лесополосах и населенных пунктах, потому что за возвращение назад их угрожали «обнулить». Питались комбикормом и находившимся после украинских военных.