Украинские десантники взяли в плен 7 оккупантов РФ на Кураховском направлении — видео

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады провели успешную операцию на Кураховском направлении, пленив 7 российских военнослужащих.
Главные тезисы
- Украинские десантники успешно провели операцию на Кураховском направлении, взяв в плен 7 российских оккупантов.
- Благодаря умелым тактическим действиям десантников, российский враг был вынужден занять оборонительные позиции и капитулировать.
- Успешная операция украинских войск на Кураховском направлении является еще одним примером решимости и эффективности в борьбе с оккупантами.
Десантники ВСУ пленили 7 российских окупантов
Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
В рамках военной операции военнослужащие взяли штурмом российскую позицию на Кураховском направлении.
Атакуя российские позиции с помощью дронов, украинские бойцы заставили врага занять оборонительные позиции в блиндажах.
Несмотря на ненависть и пренебрежение к пришедшему на нашу землю с оружием врагу, наши штурмовики поступили благородно: вывели пленных в тыл и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался.
ССО отомстили российским оккупантам за расстрел пленных
Подразделение Сил специальных операций уничтожило часть расстрельной группы русской армии. Именно эти россияне накануне казнили украинских военных.
По данным ССО, российские войска расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны, которых они взяли в плен несколько дней назад в одном из направлений.
В ходе операции бойцы ССО уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен.
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