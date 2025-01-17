Украинские десантники взяли в плен 7 оккупантов РФ на Кураховском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники взяли в плен 7 оккупантов РФ на Кураховском направлении — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Десантник
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Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады провели успешную операцию на Кураховском направлении, пленив 7 российских военнослужащих.

Главные тезисы

  • Украинские десантники успешно провели операцию на Кураховском направлении, взяв в плен 7 российских оккупантов.
  • Благодаря умелым тактическим действиям десантников, российский враг был вынужден занять оборонительные позиции и капитулировать.
  • Успешная операция украинских войск на Кураховском направлении является еще одним примером решимости и эффективности в борьбе с оккупантами.

Десантники ВСУ пленили 7 российских окупантов

Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

В рамках военной операции военнослужащие взяли штурмом российскую позицию на Кураховском направлении.

Атакуя российские позиции с помощью дронов, украинские бойцы заставили врага занять оборонительные позиции в блиндажах.

В результате реализации оперативного плана вражеский блиндаж стал ловушкой для российских военных. Ограниченные действиями оккупанты оказались перед выбором: погибнуть от огня украинских десантников или сдаться в плен. В итоге, после кратковременных колебаний, они решили сложить оружие.

Несмотря на ненависть и пренебрежение к пришедшему на нашу землю с оружием врагу, наши штурмовики поступили благородно: вывели пленных в тыл и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался.

ССО отомстили российским оккупантам за расстрел пленных

Подразделение Сил специальных операций уничтожило часть расстрельной группы русской армии. Именно эти россияне накануне казнили украинских военных.

По данным ССО, российские войска расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны, которых они взяли в плен несколько дней назад в одном из направлений.

После этого одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных.

В ходе операции бойцы ССО уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен.

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