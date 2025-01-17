Украинские десантники взяли в плен 7 оккупантов РФ на Кураховском направлении — видео

Десантники ВСУ пленили 7 российских окупантов

Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

В рамках военной операции военнослужащие взяли штурмом российскую позицию на Кураховском направлении.

Атакуя российские позиции с помощью дронов, украинские бойцы заставили врага занять оборонительные позиции в блиндажах.

В результате реализации оперативного плана вражеский блиндаж стал ловушкой для российских военных. Ограниченные действиями оккупанты оказались перед выбором: погибнуть от огня украинских десантников или сдаться в плен. В итоге, после кратковременных колебаний, они решили сложить оружие. Поделиться

Несмотря на ненависть и пренебрежение к пришедшему на нашу землю с оружием врагу, наши штурмовики поступили благородно: вывели пленных в тыл и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался.

ССО отомстили российским оккупантам за расстрел пленных

Подразделение Сил специальных операций уничтожило часть расстрельной группы русской армии. Именно эти россияне накануне казнили украинских военных.

По данным ССО, российские войска расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны, которых они взяли в плен несколько дней назад в одном из направлений.

После этого одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных. Поделиться

В ходе операции бойцы ССО уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен.