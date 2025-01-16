Украинские десантники взяли в плен 27 солдат РФ на Курщине — видео

Украинские десантники совместно со смежными подразделениями захватили в плен 27 военнослужащих армии РФ в Курской области. Среди них офицеры и морские пехотинцы.

Украинские десантники взяли в плен 27 российских военных

Как сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, среди пленных — офицеры, сержанты и солдаты, служившие в мотострелковых подразделениях, морской пехоте, воздушно-десантных войсках и других частях.

Задержанные являются представителями разных регионов России, а также временно оккупированного Севастополя.

Оказавшись в тяжелой боевой ситуации, они сделали правильный выбор — добровольно сложили оружие, что и спасло им жизнь. Всем раненым сразу была оказана первая медицинская помощь. Поделиться

ВСУ взяли в плен почти 900 окупантов РФ в течение Курской операции.

По данным Генштаба, за пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага на этом направлении составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч убиты.

В ходе операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, находившихся в российских тюрьмах.

Там также рассказали, что операция ВСУ началась 6 августа 2024 и стала очередным этапом противостояния российской агрессии. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию РФ.

Главной целью сделки было не допустить наступление врага в Сумской области и создания "буферной зоны". Также она заставила российских окупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.