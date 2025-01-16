Украинские десантники взяли в плен 27 солдат РФ на Курщине — видео

Украинские десантники совместно со смежными подразделениями захватили в плен 27 военнослужащих армии РФ в Курской области. Среди них офицеры и морские пехотинцы.
Главные тезисы
- Украинские десантники совместно со смежными подразделениями взяли в плен 27 солдат РФ на Курщине.
- В ходе операции военнослужащие из разных регионов России и Севастополя были задержаны украинскими военными.
- За пять месяцев украинские силы во время Курской операции взяли в плен почти 900 окупантов РФ, что позволило вернуть домой сотни украинских защитников.
- Операция ВСУ стала очередным этапом противостояния российской агрессии и первой военной акции на территории РФ за 11 лет войны.
- Главной целью операции было не допустить наступление врага в определенную область и ослабить позиции российских оккупантов по другим направлениям фронта.
Украинские десантники взяли в плен 27 российских военных
Как сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, среди пленных — офицеры, сержанты и солдаты, служившие в мотострелковых подразделениях, морской пехоте, воздушно-десантных войсках и других частях.
Задержанные являются представителями разных регионов России, а также временно оккупированного Севастополя.
ВСУ взяли в плен почти 900 окупантов РФ в течение Курской операции.
По данным Генштаба, за пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага на этом направлении составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч убиты.
В ходе операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, находившихся в российских тюрьмах.
Там также рассказали, что операция ВСУ началась 6 августа 2024 и стала очередным этапом противостояния российской агрессии. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию РФ.
Главной целью сделки было не допустить наступление врага в Сумской области и создания "буферной зоны". Также она заставила российских окупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.
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