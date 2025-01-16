Українські десантники взяли у полон 27 солдатів РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники взяли у полон 27 солдатів РФ на Курщині — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Українські десантники взяли у полон 27 солдатів РФ на Курщині — відео
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Українські десантники спільно із суміжними підрозділами захопили у полон 27 військовослужбовців армії РФ в Курській області. Серед них офіцери та морські піхотинці.

Головні тези:

  • Українські десантники спільно із суміжними підрозділами взяли у полон 27 солдатів РФ на Курщині.
  • Під час операції військовослужбовці з різних регіонів Росії та Севастополя були затримані українськими військовими.
  • За п'ять місяців українські сили під час Курської операції взяли в полон майже 900 окупантів РФ, що дозволило повернути додому сотні українських захисників.
  • Операція ЗСУ стала черговим етапом протистояння російській агресії та першою військовою акцією на території РФ за 11 років війни.
  • Головною метою операції було не допустити наступ ворога в певну область та послабити позиції російських окупантів на інших напрямках фронту.

Українські десантники взяли в полон 27 російських військових

Як повідомили в Десантно-штурмових військах ЗСУ, серед полонених — офіцери, сержанти та солдати, які служили у мотострілецьких підрозділах, морській піхоті, повітряно-десантних військах та інших частинах.

Затримані є представниками різних регіонів Росії, а також тимчасово окупованого Севастополя.

Опинившись у скрутній бойовій ситуації, вони зробили правильний вибір — добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя. Усім пораненим відразу була надана перша медична допомога.

ЗСУ взяли в полон майже 900 окупантів РФ протягом Курської операції

За даними Генштабу, за п'ять місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога на цьому напрямку склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч — убитими.

Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

Там також розповіли, що операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію РФ.

Головною ціллю операцію було не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони". Також вона змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.

Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до РФ майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність.

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