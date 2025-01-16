Українські десантники взяли у полон 27 солдатів РФ на Курщині — відео

Українські десантники спільно із суміжними підрозділами захопили у полон 27 військовослужбовців армії РФ в Курській області. Серед них офіцери та морські піхотинці.
Головні тези:
- Українські десантники спільно із суміжними підрозділами взяли у полон 27 солдатів РФ на Курщині.
- Під час операції військовослужбовці з різних регіонів Росії та Севастополя були затримані українськими військовими.
- За п'ять місяців українські сили під час Курської операції взяли в полон майже 900 окупантів РФ, що дозволило повернути додому сотні українських захисників.
- Операція ЗСУ стала черговим етапом протистояння російській агресії та першою військовою акцією на території РФ за 11 років війни.
- Головною метою операції було не допустити наступ ворога в певну область та послабити позиції російських окупантів на інших напрямках фронту.
Українські десантники взяли в полон 27 російських військових
Як повідомили в Десантно-штурмових військах ЗСУ, серед полонених — офіцери, сержанти та солдати, які служили у мотострілецьких підрозділах, морській піхоті, повітряно-десантних військах та інших частинах.
Затримані є представниками різних регіонів Росії, а також тимчасово окупованого Севастополя.
ЗСУ взяли в полон майже 900 окупантів РФ протягом Курської операції
За даними Генштабу, за п'ять місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога на цьому напрямку склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч — убитими.
Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.
Там також розповіли, що операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію РФ.
Головною ціллю операцію було не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони". Також вона змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-