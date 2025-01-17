Українські десантники взяли в полон 7 окупантів РФ на Курахівському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники взяли в полон 7 окупантів РФ на Курахівському напрямку — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Десантники

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади провели успішну операцію на Курахівському напрямку, взявши в полон 7 російських військовослужбовців.

Головні тези:

  • Десантники ЗСУ взяли в полон 7 російських окупантів на Курахівському напрямку під час успішної операції.
  • Українські бійці змусили російського ворога зайняти оборонні позиції в бліндажах, що спричинило їхню подальшу капітуляцію.
  • Після затримання окупантів, українські десантники вчинили благородно, забезпечивши медичну допомогу та доводячи їх у тил.

Десантники ЗСУ полонили 7 російських окупантів

Про це інформують Десантно-штурмові війська ЗС України.

У рамках військової операції, військовослужбовці взяли штурмом російську позицію на Курахівському напрямку.

Атакуючи російські позиції за допомогою дронів, українські бійці змусили ворога зайняти оборонні позиції в бліндажах.

У результаті реалізації оперативного плану ворожий бліндаж став пасткою для російських військових. Обмежені у діях, окупанти опинилися перед вибором: загинути від вогню українських десантників або здатись у полон. У підсумку, після короткочасних вагань, вони вирішили скласти зброю.

Попри ненависть і зневагу до ворога, який прийшов на нашу землю зі зброєю, наші штурмовики вчинили благородно: вивели полонених у тил і надали медичну допомогу тим, хто її потребував.

ССО помстилися російським окупантам за розстріл полонених

Підрозділ Сил спеціальних операцій знищив частину розстрільної групи російської армії. Саме ці росіяни напередодні стратили українських військових.

За даними ССО, російські війська розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони, яких вони взяли у полон декілька днів тому на одному з напрямків.

Після цього один з підрозділів Сил спеціальних операцій ретельно планував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових.

Під час проведення операції бійці ССО знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон.

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