Украинские спецназовцы взяли в плен 9 оккупантов РФ на Покровском направлении — видео

Бойцы ССО ВСУ пленили девять российских военных под Покровском после успешной операции со взрывом промышленного здания, где они скрывались. Спецназовцы оказали раненым пленным медицинскую помощь.

Бойцы ССО взяли в плен 9 российских оккупантов

Операторы 144 Центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ успешно провели операцию, в результате которой были взяты в плен девять российских военных на Покровском направлении. Они также освободили от врага промышленное здание, где находились оккупанты.

В течение нескольких дней операторы БПЛА активно вели работу с врагом, пытаясь дать ему шанс на жизнь. С помощью громкоговорителя, закрепленного на беспилотнике, украинские спецназовцы обращались к российским солдатам с призывом сдаться. Однако, вопреки предложению, противник отказался капитулировать.

После этого группа 144 Центра ССО отправилась в тыл противника, заминировала здание, где скрывались русские, и взорвала его.

Мощный взрыв убедил окупантов, что их сопротивление не имело смысла. Российские военнослужащие, начав размахивать белой тряпкой из-за поврежденного окна, выразили готовность сдаться.