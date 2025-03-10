Украинские спецназовцы взяли в плен 9 оккупантов РФ на Покровском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские спецназовцы взяли в плен 9 оккупантов РФ на Покровском направлении — видео

ССО
ССО
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Бойцы ССО ВСУ пленили девять российских военных под Покровском после успешной операции со взрывом промышленного здания, где они скрывались. Спецназовцы оказали раненым пленным медицинскую помощь.

Главные тезисы

  • Успешная операция украинских спецназовцев ССО на Покровском направлении привела к пленению 9 российских военных.
  • Пленным была оказана медицинская помощь, и после взрыва здания, где они скрывались, они были готовы сдаться.
  • Операторы 144 Центра Сил специальных операций использовали беспилотник с громкоговорителем для призыва российских солдат к капитуляции.

Бойцы ССО взяли в плен 9 российских оккупантов

Операторы 144 Центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ успешно провели операцию, в результате которой были взяты в плен девять российских военных на Покровском направлении. Они также освободили от врага промышленное здание, где находились оккупанты.

В течение нескольких дней операторы БПЛА активно вели работу с врагом, пытаясь дать ему шанс на жизнь. С помощью громкоговорителя, закрепленного на беспилотнике, украинские спецназовцы обращались к российским солдатам с призывом сдаться. Однако, вопреки предложению, противник отказался капитулировать.

После этого группа 144 Центра ССО отправилась в тыл противника, заминировала здание, где скрывались русские, и взорвала его.

Мощный взрыв убедил окупантов, что их сопротивление не имело смысла. Российские военнослужащие, начав размахивать белой тряпкой из-за поврежденного окна, выразили готовность сдаться.

Вскоре две группы из четырех и пяти человек, среди которых были ранены, направились в сторону украинских позиций. Спецназначители оказали пленным первую медицинскую помощь и организовали их эвакуацию.

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