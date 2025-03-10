Українські спецпризначенці взяли в полон 9 окупантів РФ на Покровському напрямку — відео

Бійці ССО ЗСУ полонили дев'ятьох російських військових під Покровськом після успішної операції з вибухом промислової будівлі, де вони переховувалися. Спецпризначенці надали пораненим полоненим медичну допомогу.

Бійці ССО взяли в полон 9 російських окупантів

Оператори 144 Центру Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ успішно провели операцію, в результаті якої було взято в полон дев'ять російських військових на Покровському напрямку. Вони також звільнили від ворога промислову будівлю, де перебували окупанти.

Протягом кількох днів оператори БпЛА активно вели роботу з ворогом, намагаючись дати йому шанс на життя. За допомогою гучномовця, закріпленого на безпілотнику, українські спецпризначенці зверталися до російських солдатів із закликом здатися. Однак, попри пропозицію, противник відмовився капітулювати.

Після цього група 144 Центру ССО вирушила в тил противника, замінувала будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її.

Потужний вибух переконав окупантів, що їхній опір не мав сенсу. Російські військовослужбовці, почавши розмахувати білою ганчіркою через пошкоджене вікно, виразили готовність здатися.