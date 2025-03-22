Нацгвардейцы взяли в плен 5 оккупантов РФ — видео

На днях украинские нацгвардейцы на одном из самых горячих направлений взяли в плен пятерых оккупантов. Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко показал видео успешной операции бойцов роты разведки специального назначения бригады "Красная Калина".

Нацгвардейцы взяли в плен 5 российских оккупантов

Операцию подробно спланировали разведчики бригады "Красная Калина". Они выяснили, где прячется враг. По этим координатам выдвинулись пехотинцы и заставили россиян прекратить сопротивление. Захватчики вместо бесславной гибели выбрали жизнь и сдались в плен военнослужащим, говорится в подписи к видео.

По словам Павленко, один из пленных оказался непростым солдатом: "Кто он, нацгвардейцы пообещали рассказать позже".