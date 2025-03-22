Нацгвардейцы взяли в плен 5 оккупантов РФ — видео

На днях украинские нацгвардейцы на одном из самых горячих направлений взяли в плен пятерых оккупантов. Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко показал видео успешной операции бойцов роты разведки специального назначения бригады "Красная Калина".
Главные тезисы
- Украинские нацгвардейцы взяли в плен 5 оккупантов РФ на одном из горячих направлений фронта.
- Операция была успешно проведена бойцами роты разведки специального назначения бригады “Красная Калина”.
- Пленные россияне будут использованы для обмена на украинских героев, находящихся в российском плену.
Нацгвардейцы взяли в плен 5 российских оккупантов
Операцию подробно спланировали разведчики бригады "Красная Калина". Они выяснили, где прячется враг. По этим координатам выдвинулись пехотинцы и заставили россиян прекратить сопротивление. Захватчики вместо бесславной гибели выбрали жизнь и сдались в плен военнослужащим, говорится в подписи к видео.
По словам Павленко, один из пленных оказался непростым солдатом: "Кто он, нацгвардейцы пообещали рассказать позже".
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