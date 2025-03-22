Нацгвардейцы взяли в плен 5 оккупантов РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Нацгвардейцы взяли в плен 5 оккупантов РФ — видео

НГУ
плен
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На днях украинские нацгвардейцы на одном из самых горячих направлений взяли в плен пятерых оккупантов. Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко показал видео успешной операции бойцов роты разведки специального назначения бригады "Красная Калина".

Главные тезисы

  • Украинские нацгвардейцы взяли в плен 5 оккупантов РФ на одном из горячих направлений фронта.
  • Операция была успешно проведена бойцами роты разведки специального назначения бригады “Красная Калина”.
  • Пленные россияне будут использованы для обмена на украинских героев, находящихся в российском плену.

Нацгвардейцы взяли в плен 5 российских оккупантов

Операцию подробно спланировали разведчики бригады "Красная Калина". Они выяснили, где прячется враг. По этим координатам выдвинулись пехотинцы и заставили россиян прекратить сопротивление. Захватчики вместо бесславной гибели выбрали жизнь и сдались в плен военнослужащим, говорится в подписи к видео.

По словам Павленко, один из пленных оказался непростым солдатом: "Кто он, нацгвардейцы пообещали рассказать позже".

Пленники пополнят обменный фонд Украины для скорейшего возвращения украинских героев из российского плена, — добавил командующий НГУ.

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