Нацгвардійці знищили на Луганщині російську РЛС "Ястреб-АВ" за 50 млн дол — відео

Бійці спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group Нацгвардії України знищили в Луганській області радіолокаційну станцію 1К148 "Ястреб-АВ" російських загарбників.
Головні тези:
- Спецпідрозділ Lasar’s Group Нацгвардії України знищив російську радіолокаційну станцію на Луганщині за допомогою важких бомбардувань.
- Операція була проведена зі співпраці з військовим підрозділом та отриманням розвідувальної інформації від побратимів.
Нова “бавовна” на Луганщині
Про це спецпідрозділ Lasar’s Group повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.
Операція була проведена у взаємодії з відділенням управління черговими силами командного пункту регіонального центру радіоелектронної розвідки "Північ".
Побратими надали інформацію про район дислокації РЛС. За отриманими даними “Лазарі” встановили точне місце розташування ворожого комплексу і відправили туди важкі бомбери.
Як поінформували військові, "після першого влучного скиду росіяни спробували врятувати техніку. Однак бійці Lasar’s Group проявили креативність і відстежили пересування РЛС.
Орієнтовна вартість РЛС "Ястреб-АВ" становить 50 млн дол.
