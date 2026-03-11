Нацгвардійці знищили на Луганщині російську РЛС "Ястреб-АВ" за 50 млн дол — відео

Нова “бавовна” на Луганщині

Про це спецпідрозділ Lasar’s Group повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.

Окремий загін спеціального призначення Lasar’s Group НГУ записав на свій рахунок ще один цінний актив росіян. Екіпажі підрозділу знищили РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" у Луганській області глибоко за лінією зіткнення. Поширити

Операція була проведена у взаємодії з відділенням управління черговими силами командного пункту регіонального центру радіоелектронної розвідки "Північ".

Побратими надали інформацію про район дислокації РЛС. За отриманими даними “Лазарі” встановили точне місце розташування ворожого комплексу і відправили туди важкі бомбери.

Як поінформували військові, "після першого влучного скиду росіяни спробували врятувати техніку. Однак бійці Lasar’s Group проявили креативність і відстежили пересування РЛС.

Наш пілот посадив бомбер на "Ястреб-АВ" і завдяки цьому “Лазарі” рухалися з нею по маршруту. Наступними ударами бійці остаточно знищили РЛС. Поширити

Орієнтовна вартість РЛС "Ястреб-АВ" становить 50 млн дол.