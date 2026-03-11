Нацгвардейцы уничтожили в Луганской области российскую РЛС "Ястреб-АВ" за 50 млн долл — видео
Нацгвардейцы уничтожили в Луганской области российскую РЛС "Ястреб-АВ" за 50 млн долл — видео

Бойцы спецподразделения беспилотных авиационных комплексов Lasar's Group Нацгвардии Украины уничтожили в Луганской области радиолокационную станцию 1К148 "Ястреб-АВ" российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Нацгвардейцы Украины уничтожили российскую РЛС “Ястреб-АВ” с помощью тяжелых бомбардировок в Луганской области.
  • Операция была успешной благодаря сотрудничеству спецподразделения Lasar's Group и разведывательной информации от собратьев.

Новая "бавовна" на Луганщине

Об этом спецподразделение Lasar's Group сообщило в Фейсбуке и обнародовало соответствующее видео.

Отдельный отряд специального назначения Lasar's Group НГУ записал на свой счет еще один ценный актив россиян. Экипажи подразделения уничтожили РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" в Луганской области глубоко по линии столкновения.

Операция была проведена во взаимодействии с отделением управления дежурными силами командного пункта регионального центра радиоэлектронной разведки "Север".

Собратья предоставили информацию о районе дислокации РЛС. По полученным данным "Лазари" установили точное месторасположение вражеского комплекса и отправили туда тяжелые бомберы.

Как сообщили военные, "после первого точного сброса россияне попытались спасти технику. Однако бойцы Lasar's Group проявили креативность и отследили передвижение РЛС.

Наш пилот посадил бомбер на "Ястреб-АВ" и благодаря этому Лазари двигались с ней по маршруту. Следующими ударами бойцы окончательно уничтожили РЛС.

Примерная стоимость РЛС "Ястреб-АВ" составляет 50 млн дол.

