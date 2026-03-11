Нацгвардейцы уничтожили в Луганской области российскую РЛС "Ястреб-АВ" за 50 млн долл — видео

Бойцы спецподразделения беспилотных авиационных комплексов Lasar's Group Нацгвардии Украины уничтожили в Луганской области радиолокационную станцию 1К148 "Ястреб-АВ" российских захватчиков.
Главные тезисы
- Нацгвардейцы Украины уничтожили российскую РЛС “Ястреб-АВ” с помощью тяжелых бомбардировок в Луганской области.
- Операция была успешной благодаря сотрудничеству спецподразделения Lasar's Group и разведывательной информации от собратьев.
Новая "бавовна" на Луганщине
Об этом спецподразделение Lasar's Group сообщило в Фейсбуке и обнародовало соответствующее видео.
Операция была проведена во взаимодействии с отделением управления дежурными силами командного пункта регионального центра радиоэлектронной разведки "Север".
Собратья предоставили информацию о районе дислокации РЛС. По полученным данным "Лазари" установили точное месторасположение вражеского комплекса и отправили туда тяжелые бомберы.
Как сообщили военные, "после первого точного сброса россияне попытались спасти технику. Однако бойцы Lasar's Group проявили креативность и отследили передвижение РЛС.
Примерная стоимость РЛС "Ястреб-АВ" составляет 50 млн дол.
