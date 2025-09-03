Національне географічне товариство офіційно визнало існування п'ятого океану — чому це важливо
Національне географічне товариство офіційно визнало існування п'ятого океану — чому це важливо

Південний океан
Всім давно відомо, що на Землі є чотири океани: Атлантичний, Тихий, Індійський та Північний Льодовитий, проте нещодавно вчені поставили під сумнів це знання.

Головні тези:

  • Визнання Південного океану п'ятим океаном Землі Національним географічним товариством відкриває нові можливості для наукових досліджень та природоохоронних заходів.
  • Південний відтепер розглядається як самостійний океан, який оточує континент та відзначається унікальною циркумполярною течією, що є найпотужнішою на планеті.

Науковці визнали існування п’ятого океану

Національне географічне товариство офіційно визнало існування п'ятого океану. Але це, як пише Ecoticias, не "новий" океан у геологічному сенсі, а зміна нашого сприйняття карт.

Видання зазначило, що йдеться про Антарктиду, унікальний ландшафт якої донедавна вважався лише "продовженням" трьох окремих океанів: Тихого, Атлантичного та Індійського.

Однак, Національне географічне товариство ухвалило рішення, яке змінило це сприйняття. Воно зробило заяву, яка відкрила доступ до океану, який існував завжди, але офіційно ніколи не отримував належної уваги.

Відомий морський біолог і дослідниця National Geographic Сільвії Ерл так прокоментувала це рішення:

Оточений неймовірно швидкою Антарктичною циркумполярною течією, це єдиний океан, що стикається з трьома іншими і повністю охоплює континент, а не перебуває в його обіймах.

Зазначається, що цей новий океан відображає як його крижаний стан, так і той факт, що він є територією, досі маловивченою людством. Настільки, що рішення Національного географічного товариства визнати Південний океан п'ятим океаном Землі вивело цю тему на перший план.

Офіційне визнання має чітку стратегічну мету: підвищити глобальне розуміння його крихкої екосистеми. Водночас це рішення посилює наукові дослідження і стимулює активніші природоохоронні заходи.

Крім цього вченим ще слід обговорити те, що дійсно відрізняє Південний океан від інших, і ключовим моментом тут є Антарктична циркумполярна течія (АЦТ), найпотужніша течія на планеті. Річ у тім, що вона вільно циркулює навколо Антарктиди, оскільки у неї немає континентальних бар'єрів. Таким чином вона переносить більше води, ніж будь-яка інша океанічна течія.

