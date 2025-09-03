Национальное географическое общество официально признало существование пятого океана — почему это важно

Всем давно известно, что на Земле четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый, однако недавно ученые поставили под сомнение это знание.

Ученые признали существование пятого океана

Национальное географическое общество официально признало существование пятого океана. Но это, как пишет Ecoticias, не "новый" океан в геологическом смысле, а смена нашего восприятия карт.

Издание отметило, что речь идет об Антарктиде, уникальный ландшафт которой недавно считался лишь "продолжением" трех отдельных океанов: Тихого, Атлантического и Индийского. Поделиться

Однако Национальное географическое общество приняло решение, изменившее это восприятие. Оно сделало заявление, открывшее доступ к существовавшему всегда океану, но официально никогда не получавшему должного внимания.

Известный морской биолог и исследовательница National Geographic Сильвии Эрл так прокомментировала это решение:

Окруженный невероятно быстрым Антарктическим циркумполярным течением, это единственный океан, сталкивающийся с тремя другими и полностью охватывающий континент, а не находящийся в его объятиях.

Отмечается, что новый океан отражает как его ледяное состояние, так и тот факт, что он является территорией, до сих пор малоизученной человечеством. Столь что решение Национального географического общества признать Южный океан пятым океаном Земли вывело эту тему на первый план.

Официальное признание имеет четкую стратегическую цель: повысить глобальное понимание его хрупкой экосистемы. В то же время, это решение усиливает научные исследования и стимулирует более активные природоохранные мероприятия.

Кроме этого ученым еще следует обсудить то, что действительно отличает Южный океан от других, и ключевым моментом здесь является Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ), самое мощное течение на планете. Дело в том, что она свободно циркулирует вокруг Антарктиды, поскольку у нее нет континентальных барьеров. Таким образом она переносит больше воды, чем любое другое океаническое течение.