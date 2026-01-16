Національний конкурс для молодих художників "Поліська Казка" продовжує прийом заявок — як доєднатися
Національний конкурс для молодих художників "Поліська Казка" продовжує прийом заявок — як доєднатися

Поліська Казка
Джерело:  online.ua

Національний конкурс народного мистецтва для молодих художників «Поліська Казка» було ініційовано Всеукраїнською культурною платформою «Поліська Казка» та Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у листопаді 2025 року. Наразі прийом заявок для учасників від 16 до 30 років продовжено до 12 лютого 2026 року.

Головні тези:

  • Прийом заявок для національного конкурсу «Поліська Казка» триватиме до 12 лютого 2026 року.
  • Конкурс розрахований на молодих художників віком від 16 до 30 років з усієї України та за кордону.
  • Тема конкурсу - «Поліська Казка»: інтерпретація фантазійних світів, звірів, казкових героїв.

Конкурс “Поліська Казка” продовжує приймати заявки: є шанс отримати стипендію

У стінах Інтерфакс — Україна відбулась перша пресконференція, яка присвячена національному конкурсу народного мистецтва «Поліська Казка».

Ініціаторами виступили співзасновники конкурсу — всеукраїнська культурна платформа «Поліська Казка» та Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури.

Засновниця всеукраїнської культурної платформи "Поліська Казка" Маргарита Бондарєва розповіла що за два місяці з початку прийому робіт свої твори надіслали понад 100 учасників з різних регіонів України та із-за кордону.

Найбільше робіт на національний конкурс народного мистецтва для молодих художників надійшло в останній та передостанній дні прийому заявок — 11 та 12 січня, тому організатори прийняли рішення продовжити прийом робіт ще на один місяць. До 12 лютого 2026 року включно.

Пресконференція відбулась у річницю з дня народження всесвітньо відомої народної мисткині — Марії Примаченко. Саме її творча спадщина надихнула організаторів на створення конкурсу, який продовжить народні традиції.

До участі запрошують молодих художників (з професійною освітою та без неї) віком від 16 до 30 років.

Роботи будь — якого формату та техніки виконання приймаються до 12 лютого 2026 року включно. Не допускають до конкурсу роботи, створені за допомогою ШІ.

Тема конкурсу: Поліська Казка (інтерпретація фантазійних світів, звірів, казкових героїв).

Конкурс передбачає дві основні категорії — професійну (студенти мистецьких закладів) та аматорську.

Фінансова модель конкурсу включає щомісячні стипендії протягом року.

У професійній категорії розмір виплат становить:

  • 25 тис грн на місяць — за перше місце,

  • 20 тис грн — за друге місце,

  • 15 тис. грн — за третє місце.

В аматорській категорії передбачено одну стипендію у розмірі 25 тис грн на місяць.

Подати заявку можна тут.

