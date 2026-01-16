Національний конкурс для молодих художників "Поліська Казка" продовжує прийом заявок — як доєднатися

Національний конкурс народного мистецтва для молодих художників «Поліська Казка» було ініційовано Всеукраїнською культурною платформою «Поліська Казка» та Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у листопаді 2025 року. Наразі прийом заявок для учасників від 16 до 30 років продовжено до 12 лютого 2026 року.
Головні тези:
- Прийом заявок для національного конкурсу «Поліська Казка» триватиме до 12 лютого 2026 року.
- Конкурс розрахований на молодих художників віком від 16 до 30 років з усієї України та за кордону.
- Тема конкурсу - «Поліська Казка»: інтерпретація фантазійних світів, звірів, казкових героїв.
Конкурс “Поліська Казка” продовжує приймати заявки: є шанс отримати стипендію
У стінах Інтерфакс — Україна відбулась перша пресконференція, яка присвячена національному конкурсу народного мистецтва «Поліська Казка».
Ініціаторами виступили співзасновники конкурсу — всеукраїнська культурна платформа «Поліська Казка» та Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури.
Засновниця всеукраїнської культурної платформи "Поліська Казка" Маргарита Бондарєва розповіла що за два місяці з початку прийому робіт свої твори надіслали понад 100 учасників з різних регіонів України та із-за кордону.
Найбільше робіт на національний конкурс народного мистецтва для молодих художників надійшло в останній та передостанній дні прийому заявок — 11 та 12 січня, тому організатори прийняли рішення продовжити прийом робіт ще на один місяць. До 12 лютого 2026 року включно.
Пресконференція відбулась у річницю з дня народження всесвітньо відомої народної мисткині — Марії Примаченко. Саме її творча спадщина надихнула організаторів на створення конкурсу, який продовжить народні традиції.
Роботи будь — якого формату та техніки виконання приймаються до 12 лютого 2026 року включно. Не допускають до конкурсу роботи, створені за допомогою ШІ.
Тема конкурсу: Поліська Казка (інтерпретація фантазійних світів, звірів, казкових героїв).
Конкурс передбачає дві основні категорії — професійну (студенти мистецьких закладів) та аматорську.
Фінансова модель конкурсу включає щомісячні стипендії протягом року.
У професійній категорії розмір виплат становить:
25 тис грн на місяць — за перше місце,
20 тис грн — за друге місце,
15 тис. грн — за третє місце.
В аматорській категорії передбачено одну стипендію у розмірі 25 тис грн на місяць.
Подати заявку можна тут.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-