Национальный конкурс для молодых художников "Полесская Сказка" продолжает прием заявок — как присоединиться
Полесская Сказка
Читати українською
Источник:  online.ua

Национальный конкурс народного искусства для молодых художников «Полесская сказка» был инициирован Всеукраинской культурной платформой «Полесская сказка» и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в ноябре 2025 года. Прием заявок для участников от 16 до 30 лет продлен до 12 февраля 2026 года.

Главные тезисы

  • Национальный конкурс “Полесская Сказка” приглашает молодых художников от 16 до 30 лет со всей Украины и за рубежом участвовать в интерпретации фантазийных миров, зверей, сказочных героев.
  • Прием заявок продлен до 12 февраля 2026 года. Конкурс предусматривает две категории участников: профессиональную и любительскую.
  • Финансовая модель конкурса предусматривает стипендии до 25 тыс грн в месяц для победителей. Участвуйте и подайте заявку на сайте.

Конкурс "Полесская Сказка" продолжает принимать заявки: есть шанс получить стипендию

В стенах Интерфакс-Украина состоялась первая пресс-конференция, посвященная национальному конкурсу народного искусства «Полесская Сказка».

Инициаторами выступили соучредители конкурса — всеукраинская культурная платформа «Полесская Сказка» и Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры.

Основательница всеукраинской культурной платформы "Полесская Сказка" Маргарита Бондарева рассказала, что за два месяца с начала приема работ свои произведения прислали более 100 участников из разных регионов Украины и из-за рубежа.

Больше всего работ на национальный конкурс народного искусства для молодых художников поступило в последний и предпоследний день приема заявок — 11 и 12 января, поэтому организаторы приняли решение продлить прием работ еще на один месяц. До 12 февраля 2026 включительно.

Пресс-конференция состоялась в годовщину со дня рождения всемирно известной народной художницы — Марии Примаченко. Именно его творческое наследие вдохновило организаторов на создание конкурса, который продолжит народные традиции.

К участию приглашают молодых художников (с профессиональным образованием и без него) от 16 до 30 лет.

Работы любого формата и техники выполнения принимаются до 12 февраля 2026 включительно. Не допускают к конкурсу работы, созданные с помощью ИИ.

Тема конкурса: Полесская Сказка (интерпретация фантазийных миров, зверей, сказочных героев).

Конкурс предусматривает две основные категории — профессиональную (студенты художественных заведений) и любительскую.

Финансовая модель конкурса включает в себя ежемесячные стипендии в течение года.

В профессиональной категории размер выплат составляет:

  • 25 тыс грн в месяц — за первое место,

  • 20 тыс грн — за второе место,

  • 15 тыс. грн — за третье место.

В любительской категории предусмотрена одна стипендия в размере 25 тыс грн в месяц.

Подать заявку можно здесь.

