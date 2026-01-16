Национальный конкурс для молодых художников "Полесская Сказка" продолжает прием заявок — как присоединиться

Национальный конкурс народного искусства для молодых художников «Полесская сказка» был инициирован Всеукраинской культурной платформой «Полесская сказка» и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в ноябре 2025 года. Прием заявок для участников от 16 до 30 лет продлен до 12 февраля 2026 года.
Конкурс "Полесская Сказка" продолжает принимать заявки: есть шанс получить стипендию
В стенах Интерфакс-Украина состоялась первая пресс-конференция, посвященная национальному конкурсу народного искусства «Полесская Сказка».
Инициаторами выступили соучредители конкурса — всеукраинская культурная платформа «Полесская Сказка» и Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры.
Основательница всеукраинской культурной платформы "Полесская Сказка" Маргарита Бондарева рассказала, что за два месяца с начала приема работ свои произведения прислали более 100 участников из разных регионов Украины и из-за рубежа.
Больше всего работ на национальный конкурс народного искусства для молодых художников поступило в последний и предпоследний день приема заявок — 11 и 12 января, поэтому организаторы приняли решение продлить прием работ еще на один месяц. До 12 февраля 2026 включительно.
Пресс-конференция состоялась в годовщину со дня рождения всемирно известной народной художницы — Марии Примаченко. Именно его творческое наследие вдохновило организаторов на создание конкурса, который продолжит народные традиции.
Работы любого формата и техники выполнения принимаются до 12 февраля 2026 включительно. Не допускают к конкурсу работы, созданные с помощью ИИ.
Тема конкурса: Полесская Сказка (интерпретация фантазийных миров, зверей, сказочных героев).
Конкурс предусматривает две основные категории — профессиональную (студенты художественных заведений) и любительскую.
Финансовая модель конкурса включает в себя ежемесячные стипендии в течение года.
В профессиональной категории размер выплат составляет:
25 тыс грн в месяц — за первое место,
20 тыс грн — за второе место,
15 тыс. грн — за третье место.
В любительской категории предусмотрена одна стипендия в размере 25 тыс грн в месяц.
Подать заявку можно здесь.
