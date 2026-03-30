Нацполіція отримала понад 1200 анонімних повідомлень про замінування 30 березня

30 березня з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ продовжують масово надходити анонімні повідомлення про замінування будівель.

Україну масовано “мінують” анонімні особи

На місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи, слідчо-оперативні групи. Тривають обстеження та перевірки з дотриманням усіх безпекових алгоритмів.

Наразі відпрацьовано 20% таких повідомлень. У жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася.

Поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень. Не виключення, що це чергове ІПСО від ворога.

У Києві поліцейські проводять перевірку на об'єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування.

Як зауважила поліція Києва, інформація почала надходити на електронні адреси різних установ, органів державної влади тощо.

Громадян закликають зберігати спокій та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.