Нацполиция получила более 1200 анонимных сообщений о заминировании 30 марта

30 марта с 11:00 в электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, организаций, банков и других учреждений продолжают массово поступать анонимные сообщения о заминировании зданий.

Главные тезисы

  • Более 1200 анонимных сообщений о заминировании поступило в нацполицию Украины 30 марта.
  • Правоохранительные органы работают над установлением лиц, ответственных за ложные сообщения.

Украину массированно "минируют" анонимные лица

На местах работают взрывотехнические службы, кинологи, следственно-оперативные группы. Продолжаются обследования и проверки с соблюдением всех алгоритмов безопасности.

В настоящее время отработано 20% таких сообщений. Ни в одном из проверенных случаев информация о заминировании не подтвердилась.

Полиция принимает меры по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений. Не исключение, что это очередное ИПСО от неприятеля.

В Киеве полицейские проводят проверку на объектах, по которым поступили анонимные сообщения о заминировании.

Как отметила полиция Киева, информация начала поступать в электронные адреса различных учреждений, органов государственной власти и тому подобное.

На местах работают профильные службы — наряды полиции, кинологи со служебными собаками и взрывотехники.

Каждое сообщение тщательно проверяется и отрабатывается.

Граждан призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

