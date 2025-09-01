Нацполіція показала фото затримання підозрюваного у вбивстві Парубія

Голова Нацполіції Іван Вигівський опублікував фото із місця затримання підозрюваного у вбивстві нардепа Андрія Парубія. Фігурант намагався переховуватись на Хмельниччині.
Головні тези:
- Голова Нацполіції опублікував фото затримання підозрюваного у вбивстві нардепа Андрія Парубія.
- Поліцейські затримали фігуранта, який підклав під кур'єра та вчинив вбивство, виконавши вісім пострілів просто на вулиці.
- Зловмиснику не вдалося сховатися на Хмельниччині, його успішно затримали після цілодобової роботи правоохоронців.
Стали відомі перші подробиці затримання ймовірного вбивці Парубія
За його словами, 30 серпня у Сихівському районі Львова підозрюваний замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня, здійснивши вісім пострілів.
Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.
Однак втекти фігуранту не вдалося, згодом його було затримано.
Нагадаємо, що 30 серпня у Львові було вбито Андрія Парубія, колишнього спікера Верховної Ради України.
За попередніми даними, нападник здійснив близько восьми пострілів із короткоствольної вогнепальної зброї, унаслідок чого політик загинув на місці події.
Після злочину зловмисник утік, а в місті запровадили спецоперацію "Сирена". На поширених у місцевих Telegram-каналах кадрах видно, що стрілець був одягнений у форму кур’єра служби доставки. Згодом підозрюваного затримали. Він дав перші показання.
