Убивство Андрія Парубія. Правоохоронці розкрили перші подробиці справи

У Львові розслідують вбивство чинного нардепа від "Європейської Солідарності" Андрія Парубія. Пошуки вбивці тривають. Правоохоронці з'ясовують обставини події. Що відомо на цей момент, під час брифінгу повідомили правоохоронці.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

Керівник поліції Львівської області Олександр Шляховський повідомив, що об 11:37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що на вулиці Єфремова у місті Львів відбувається стрілянина.

За цією адресою виїхали наряди поліції, які встановили, що невідома особа здійснила близько 8 пострілів з короткоствольної вогнепальної зброї. Від вогнепальних поранень. Поширити

Андрій Парубій загинув на місці. Наразі особу стрільця не встановили.

Невідкладно було введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення місця знаходження злочинця і унеможливлення його втечі від поліції. Органи Нацполіції спільно з колегами з СБУ й Офісу Генпрокурора негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка здійснила злочин. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця, — каже Олександр Шляховський.

Очільник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив, що наразі відсутні будь-які відомості, які б пов'язували вбивство Ірини Фаріон та Андрія Парубія.

Наразі розглядають кілька мотивів вбивства, не виключають і російський слід.

Більше інформації наразі правоохоронці не можуть надати, щоб не допомогти ще не затриманій особі уникнути покарання.