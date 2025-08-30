Убивство Андрія Парубія. У Львові оголошено спецоперацію "Сирена"

30 серпня стало відомо, що невідомий застрелив у Львові колишнього главу Верховної Ради України Андрія Парубія та втік з місця злочину. На цьому тлі у місті оголосили спецоперацію “Сирена”.
Головні тези:
- Потерпілий помер до приїзду медиків.
- На вбивство уже відреагував український лідер Володимир Зеленський.
Розшук вбивці Парубія триває
Окрім того, наголошується, що на місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.
Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.
З заявою з цього приводу уже виступив президент України Володимир Зеленський.
Як зазначив глава держави, про останні події йому доповіли Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
