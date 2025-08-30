Убивство Андрія Парубія. У Львові оголошено спецоперацію "Сирена"
Убивство Андрія Парубія. У Львові оголошено спецоперацію "Сирена"

Офіс Генерального прокурора
Розшук вбивці Парубія триває
Read in English

30 серпня стало відомо, що невідомий застрелив у Львові колишнього главу Верховної Ради України Андрія Парубія та втік з місця злочину. На цьому тлі у місті оголосили спецоперацію “Сирена”.

Головні тези:

  • Потерпілий помер до приїзду медиків.
  • На вбивство уже відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Розшук вбивці Парубія триває

За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію “Сирена”, — йдеться в заяві Офісу генерального прокурора України.

Окрім того, наголошується, що на місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.

Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Національної поліції у Львівській області. Старшим групи прокурорів визначено керівника Львівської обласної прокуратури.

З заявою з цього приводу уже виступив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив глава держави, про останні події йому доповіли Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

