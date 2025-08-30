Убивство Андрія Парубія. У Львові оголошено спецоперацію "Сирена"

30 серпня стало відомо, що невідомий застрелив у Львові колишнього главу Верховної Ради України Андрія Парубія та втік з місця злочину. На цьому тлі у місті оголосили спецоперацію “Сирена”.

Розшук вбивці Парубія триває

За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію “Сирена”, — йдеться в заяві Офісу генерального прокурора України. Поширити

Окрім того, наголошується, що на місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.

Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Національної поліції у Львівській області. Старшим групи прокурорів визначено керівника Львівської обласної прокуратури. Поширити

З заявою з цього приводу уже виступив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив глава держави, про останні події йому доповіли Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко.