У Львові невідомий застрелив ексглаву Ради Андрія Парубія

30 серпня у Львові невідомий стрілець вбив колишнього главу Верховної Ради України Андрія Парубія. Злочинця наразі розшукують.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт вбивства Андрія Парубія.
- Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.
Вбивство Андрія Парубія — що наразі відомо
З офіційною заявою з цього приводу 30 серпня виступив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.
Згодом з'явився коментар від українського лідера Володимира Зеленського.
За словами президента, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини вбивства Парубія у Львові.
Журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела в правоохоронних органах заявив, що в Андрій Парубія нібито стріляли аж 8 разів.
Нагадаємо, Андрій Парубій — відомий український політик. Голова Верховної Ради України з 14 квітня 2016 року по 28 серпня 2019 року.
Окрім того, він таож був народним обранцем та секретарем Ради національної безпеки і оборони України з 27 лютого по 7 серпня 2014 року.
