Во Львове неизвестный застрелил экс-главу Рады Андрея Парубия

30 августа во Львове неизвестный стрелок убил бывшего главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Преступника сейчас разыскивают.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт убийства Андрея Парубия.
- Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.
Убийство Андрея Парубия — что известно
С официальным заявлением по этому поводу 30 августа выступил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.
Потом появился комментарий от украинского лидера Владимира Зеленского.
По словам президента, Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах убийства Парубия во Львове.
Журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявил, что в Андрей Парубия якобы стреляли 8 раз.
Напомним, Андрей Парубий — известный украинский политик. Председатель Верховной Рады Украины с 14 апреля 2016 по 28 августа 2019 года.
Кроме того, он также был народным избранником и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины с 27 февраля по 7 августа 2014 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-