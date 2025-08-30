Во Львове неизвестный застрелил экс-главу Рады Андрея Парубия
Во Львове неизвестный застрелил экс-главу Рады Андрея Парубия

Владимир Зеленский
Убийство Андрея Парубия — что известно
30 августа во Львове неизвестный стрелок убил бывшего главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Преступника сейчас разыскивают.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт убийства Андрея Парубия.
  • Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

Убийство Андрея Парубия — что известно

С официальным заявлением по этому поводу 30 августа выступил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

На Львовщине разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков. Искренние соболезнования семье погибшего, — заявил он.

Потом появился комментарий от украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам президента, Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах убийства Парубия во Львове.

Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиск убийцы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявил, что в Андрей Парубия якобы стреляли 8 раз.

Напомним, Андрей Парубий — известный украинский политик. Председатель Верховной Рады Украины с 14 апреля 2016 по 28 августа 2019 года.

Кроме того, он также был народным избранником и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины с 27 февраля по 7 августа 2014 года.

