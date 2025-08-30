Убийство Андрея Парубия. Во Львове объявлена спецоперация "Сирена"

30 августа стало известно, что неизвестный застрелил во Львове бывшего главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия и скрылся с места преступления. На этом фоне в городе объявили спецоперацию "Сирена".

Розыск убийцы Парубия продолжается

По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте. Нападающий скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена", — сказано в заявлении Офиса генерального прокурора Украины. Поделиться

Кроме того, укаано, что на месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.

Установление личности нападающего и обстоятельств преступления продолжается.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ Национальной полиции во Львовской области. Старшим группы прокуроров определен руководитель Львовской областной прокуратуры. Поделиться

С заявлением на этот счет уже выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил глава государства, о последних событиях ему доложили Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко.