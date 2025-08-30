Убийство Андрея Парубия. Во Львове объявлена спецоперация "Сирена"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Убийство Андрея Парубия. Во Львове объявлена спецоперация "Сирена"

Офис Генерального прокурора
Розыск убийцы Парубия продолжается
Read in English
Читати українською

30 августа стало известно, что неизвестный застрелил во Львове бывшего главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия и скрылся с места преступления. На этом фоне в городе объявили спецоперацию "Сирена".

Главные тезисы

  • Потерпевший скончался до приезда медиков.
  • На убийство уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.

Розыск убийцы Парубия продолжается

По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте. Нападающий скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена", — сказано в заявлении Офиса генерального прокурора Украины.

Кроме того, укаано, что на месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.

Установление личности нападающего и обстоятельств преступления продолжается.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ Национальной полиции во Львовской области. Старшим группы прокуроров определен руководитель Львовской областной прокуратуры.

С заявлением на этот счет уже выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил глава государства, о последних событиях ему доложили Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Убийство Фарион. Львовский суд рассмотрел апелляцию на арест подозреваемого Зинченко
Офис Генерального прокурора
Зинченко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На фронте погиб зять Ирины Фарион
На фронте погиб зять Ирины Фарион
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Во Львове неизвестный застрелил экс-главу Рады Андрея Парубия
Владимир Зеленский
Убийство Андрея Парубия — что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?