Убийство Андрея Парубия. Во Львове объявлена спецоперация "Сирена"

30 августа стало известно, что неизвестный застрелил во Львове бывшего главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия и скрылся с места преступления. На этом фоне в городе объявили спецоперацию "Сирена".
Главные тезисы
- Потерпевший скончался до приезда медиков.
- На убийство уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
Розыск убийцы Парубия продолжается
Кроме того, укаано, что на месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.
Установление личности нападающего и обстоятельств преступления продолжается.
С заявлением на этот счет уже выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Как отметил глава государства, о последних событиях ему доложили Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-