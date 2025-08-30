Убийство Андрея Парубия. Правоохранители раскрыли первые подробности дела

Во Львове расследуют убийство действующего нардепа от "Европейской солидарности" Андрея Парубия. Поиски убийцы продолжаются. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Что известно в этот момент, во время брифинга сообщили правоохранители.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Руководитель полиции Львовской области Александр Шляховский сообщил, что в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что на улице Ефремова в городе Львов проходит стрельба.

По этому адресу выехали наряды полиции, которые установили, что неизвестный произвел около 8 выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. От огнестрельных ранений. Поделиться

Андрей Парубий погиб на месте. Пока личность стрелка не установили.

Безотлагательно была введена специальная полицейская операция с целью установления места нахождения преступника и предотвращения его бегства от полиции. Органы Нацполиции совместно с коллегами из СБУ и Офиса Генпрокурора немедленно приступили к проведению первоочередных следственных и розыскных действий, направленных на установление лица, совершившего преступление. Для этого начат анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и отхода преступника, установления и опроса свидетелей и очевидцев происшествия с целью получения полной информации, способствующей установлению преступника, — говорит Александр Шляховский.

Глава Львовской областной прокуратуры Николай Мерет сообщил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали убийство Ирины Фарион и Андрея Парубия.

Пока рассматривают несколько мотивов убийства, не исключают и российский след.

Больше информации правоохранители не могут предоставить, чтобы не помочь еще не задержанному лицу избежать наказания.