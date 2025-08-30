Убийство Андрея Парубия. Правоохранители раскрыли первые подробности дела
Убийство Андрея Парубия. Правоохранители раскрыли первые подробности дела

Во Львове расследуют убийство действующего нардепа от "Европейской солидарности" Андрея Парубия. Поиски убийцы продолжаются. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Что известно в этот момент, во время брифинга сообщили правоохранители.

Главные тезисы

  • Убийство нардепа Андрея Парубия в Львове вызвало широкий резонанс и настороженность в обществе.
  • Правоохранители активно работают над расследованием убийства, устанавливают обстоятельства происшествия и личность преступника.
  • Основные мотивы убийства пока остаются неопределенными, однако не исключается наличие российского следа в этом преступлении.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Руководитель полиции Львовской области Александр Шляховский сообщил, что в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что на улице Ефремова в городе Львов проходит стрельба.

По этому адресу выехали наряды полиции, которые установили, что неизвестный произвел около 8 выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. От огнестрельных ранений.

Андрей Парубий погиб на месте. Пока личность стрелка не установили.

Безотлагательно была введена специальная полицейская операция с целью установления места нахождения преступника и предотвращения его бегства от полиции. Органы Нацполиции совместно с коллегами из СБУ и Офиса Генпрокурора немедленно приступили к проведению первоочередных следственных и розыскных действий, направленных на установление лица, совершившего преступление. Для этого начат анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и отхода преступника, установления и опроса свидетелей и очевидцев происшествия с целью получения полной информации, способствующей установлению преступника, — говорит Александр Шляховский.

Глава Львовской областной прокуратуры Николай Мерет сообщил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали убийство Ирины Фарион и Андрея Парубия.

Пока рассматривают несколько мотивов убийства, не исключают и российский след.

Больше информации правоохранители не могут предоставить, чтобы не помочь еще не задержанному лицу избежать наказания.

