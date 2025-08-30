Убийство Андрея Парубия — появилось первое видео

30 августа в сети опубликован видеофрагмент убийства бывшего главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Его застрелил неизвестный мужчина, который сразу скрылся с места преступления — его разыскивают.
Главные тезисы
- Нападающий выстрелил в политика со спины, после чего скрылся на электровелосипеде.
- Офис генерального прокурора Украины объявил о начале досудебного расследования.
Видео убийства Андрея Парубия
На видео можно увидеть, что украинский политик спокойно шел по тротуару по одной из улиц Львова.
К нему подбежал мужчина в костюме курьера и выстрелил в Андрея Парубия несколько раз со спины.
После этого преступник спрятал оружие в рюкзак и скрылся с места происшествия на электровелосипеде.
Что важно понимать, украинский политик скончался до приезда медиков.
В настоящее время во Львове введена специальная операция "Сирена".
С заявлением по этому поводу выступил Офис генерального прокурора Украины:
ОГП официально подтвердил, что на месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.
Установление личности нападающего и обстоятельств преступления продолжается.
