Убийство Андрея Парубия — появилось первое видео
Проиcшествия
Убийство Андрея Парубия — появилось первое видео

Видео убийства Андрея Парубия
Источник:  online.ua

30 августа в сети опубликован видеофрагмент убийства бывшего главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Его застрелил неизвестный мужчина, который сразу скрылся с места преступления — его разыскивают.

  • Нападающий выстрелил в политика со спины, после чего скрылся на электровелосипеде.
  • Офис генерального прокурора Украины объявил о начале досудебного расследования.

Видео убийства Андрея Парубия

На видео можно увидеть, что украинский политик спокойно шел по тротуару по одной из улиц Львова.

К нему подбежал мужчина в костюме курьера и выстрелил в Андрея Парубия несколько раз со спины.

После этого преступник спрятал оружие в рюкзак и скрылся с места происшествия на электровелосипеде.

Что важно понимать, украинский политик скончался до приезда медиков.

В настоящее время во Львове введена специальная операция "Сирена".

С заявлением по этому поводу выступил Офис генерального прокурора Украины:

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства бывшего Председателя Верховной Рады Украины и действующего Народного депутата Украины VI–IX созывов Андрея Парубия (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

ОГП официально подтвердил, что на месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.

Установление личности нападающего и обстоятельств преступления продолжается.

Розыск убийцы Парубия продолжается

