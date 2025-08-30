Убивство Андрія Парубія — з'явилося перше відео

30 серпня у мережі опублікували відеофрагмент вбивства колишнього глави Верховної Ради України Андрія Парубія. Його застрелив невідомий чоловік, який одразу втік з місця злочину — його розшукують.

Відео вбивства Андрія Парубія

На відео можна побачити, що українські політик спокійно йшов тротуаром однією з вулиць Львова.

До нього підбіг чоловік у костюмі кур'єра і вистрілив в Андрія Парубія кілька разів зі спини.

Після цього злочинець сховав зброю у рюкзак та втік з місця події на електровелосипеді.

Що важливо розуміти, український політик помер до приїзду медиків.

Наразі у Львові введено спеціальну операцію “Сирена”.

З заявою з цього приводу виступив Офіс генерального прокурора України:

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради України та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія (ч. 1 ст. 115 КК України). Поширити

ОГП офіційно підтвердив, що на місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.