Убивство Андрія Парубія — з'явилося перше відео
Категорія
Події
Дата публікації

Убивство Андрія Парубія — з'явилося перше відео

Парубій
Джерело:  online.ua

30 серпня у мережі опублікували відеофрагмент вбивства колишнього глави Верховної Ради України Андрія Парубія. Його застрелив невідомий чоловік, який одразу втік з місця злочину — його розшукують.

Головні тези:

  • Нападник вистрілив в політика зі спини, після чого втік на електровелосипеді.
  • Офіс генерального прокурора України оголосив про початок досудового розслідування.

Відео вбивства Андрія Парубія

На відео можна побачити, що українські політик спокійно йшов тротуаром однією з вулиць Львова.

До нього підбіг чоловік у костюмі кур'єра і вистрілив в Андрія Парубія кілька разів зі спини.

Після цього злочинець сховав зброю у рюкзак та втік з місця події на електровелосипеді.

Що важливо розуміти, український політик помер до приїзду медиків.

Наразі у Львові введено спеціальну операцію “Сирена”.

З заявою з цього приводу виступив Офіс генерального прокурора України:

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради України та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія (ч. 1 ст. 115 КК України).

ОГП офіційно підтвердив, що на місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.

Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вбивство Фаріон. Львівський суд розглянув апеляцію на арешт підозрюваного Зінченка
Офіс Генерального прокурора
Зінченко
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Львові невідомий застрелив ексглаву Ради Андрія Парубія
Володимир Зеленський
Парубій
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Убивство Андрія Парубія. У Львові оголошено спецоперацію "Сирена"
Офіс Генерального прокурора
Розшук вбивці Парубія триває

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?