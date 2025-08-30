Убивство Андрія Парубія — з'явилося перше відео

30 серпня у мережі опублікували відеофрагмент вбивства колишнього глави Верховної Ради України Андрія Парубія. Його застрелив невідомий чоловік, який одразу втік з місця злочину — його розшукують.
Головні тези:
- Нападник вистрілив в політика зі спини, після чого втік на електровелосипеді.
- Офіс генерального прокурора України оголосив про початок досудового розслідування.
Відео вбивства Андрія Парубія
На відео можна побачити, що українські політик спокійно йшов тротуаром однією з вулиць Львова.
До нього підбіг чоловік у костюмі кур'єра і вистрілив в Андрія Парубія кілька разів зі спини.
Після цього злочинець сховав зброю у рюкзак та втік з місця події на електровелосипеді.
Що важливо розуміти, український політик помер до приїзду медиків.
Наразі у Львові введено спеціальну операцію “Сирена”.
З заявою з цього приводу виступив Офіс генерального прокурора України:
ОГП офіційно підтвердив, що на місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.
Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.
