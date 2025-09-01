Убивство Парубія. Правоохоронці затримали ймовірного виконавця злочину
Убивство Парубія. Правоохоронці затримали ймовірного виконавця злочину

Ігор Клименко
поліція
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Тривають необхідні слідчі дії.

Головні тези:

  • Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія був затриманий на Хмельниччині за участю десятків поліцейських та співробітників СБУ.
  • Злочин був ретельно підготовлений: вивчалися графік та маршрут руху загиблого, а також прокладався план втечі виконавця.
  • Поліція та СБУ вийшли на слід стрільця через 24 години після трагедії та здійснили його затримання через 36 годин.

Підозрюваний у вбивстві Парубія затриманий на Хмельниччині

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також доручив представити суспільству наявну інформацію. Адже всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані.

Водночас голова МВС Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного було затримано на Хмельниччині.

До операції було залучено десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції, співробітники Служби безпеки України

Ймовірного стрільця декілька хвилин тому затримано на Хмельниччині. Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.

Він зауважив, що поліцейські та працівники СБУ вийшли на прямий слід стрільця вже через 24 годин після події, а через 36 годин — затримали. Більше деталей згодом буде від поліції. .

Водночас в СБУ уточнили, що замах на Парубія ретельно готувався. Адже виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі.

Андрій Парубій

30 серпня невідомий застрелив у Львові колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За даними правоохоронців, зловмисник відкрив вогонь і вистрілив близько 8 разів. Нардеп загинув на місці події, до приїзду швидкої.

За попередніми даними, напад був ретельно спланований. Слідство розглядає кілька версій, у тому числі ймовірний російський слід. Хто був нападником, поки невідомо, але згідно з кадрами, злочинець був замаскований під кур'єра служби доставки Glovo.

У Львівській міськраді повідомили, що чин похорону Андрія Парубія відбудеться 2 вересня, о 12:00 в Соборі святого Юра.

Вже о 13:30 на площі Ринок у Львові пройде загальноміська церемонія прощання, після чого політика поховають на Личаківському кладовищі.

