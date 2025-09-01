Убивство Парубія. Правоохоронці затримали ймовірного виконавця злочину

Підозрюваний у вбивстві Парубія затриманий на Хмельниччині

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Володимир Зеленський Президент України

Він також доручив представити суспільству наявну інформацію. Адже всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані.

Водночас голова МВС Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного було затримано на Хмельниччині.

До операції було залучено десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції, співробітники Служби безпеки України

Ймовірного стрільця декілька хвилин тому затримано на Хмельниччині. Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.

Він зауважив, що поліцейські та працівники СБУ вийшли на прямий слід стрільця вже через 24 годин після події, а через 36 годин — затримали. Більше деталей згодом буде від поліції. .

Водночас в СБУ уточнили, що замах на Парубія ретельно готувався. Адже виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі. Поширити

Андрій Парубій

30 серпня невідомий застрелив у Львові колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За даними правоохоронців, зловмисник відкрив вогонь і вистрілив близько 8 разів. Нардеп загинув на місці події, до приїзду швидкої.

За попередніми даними, напад був ретельно спланований. Слідство розглядає кілька версій, у тому числі ймовірний російський слід. Хто був нападником, поки невідомо, але згідно з кадрами, злочинець був замаскований під кур'єра служби доставки Glovo.

У Львівській міськраді повідомили, що чин похорону Андрія Парубія відбудеться 2 вересня, о 12:00 в Соборі святого Юра.