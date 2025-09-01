Убийство Парубия. Правоохранители задержали предполагаемого исполнителя преступления

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия.
Главные тезисы
- Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия в Хмельницкой области.
- Преступление было тщательно подготовлено: изучались график и маршрут движения погибшего, а также прокладывался план побега исполнителя.
- Подозреваемый был задержан спустя 36 часов после трагедии с участием десятков полицейских и сотрудников СБУ.
Подозреваемый в убийстве Парубия задержан в Хмельницкой области
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он также поручил предоставить обществу имеющуюся информацию. Ведь все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены.
В то же время глава МВД Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан на Хмельнитчине.
К операции были привлечены десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, сотрудники Службы безопасности Украины
Вероятный стрелок несколько минут назад задержан на Хмельнитчине. Многие детали сейчас не будет. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега.
Он отметил, что полицейские и работники СБУ вышли на прямой след стрелка уже через 24 часа после происшествия, а через 36 часов — задержали. Больше деталей впоследствии будет от полиции. .
30 августа неизвестный застрелил во Львове бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По данным правоохранителей, злоумышленник открыл огонь и выстрелил около 8 раз. Нардеп погиб на месте происшествия до приезда скорой.
По предварительным данным, нападение было тщательно спланировано. Следствие рассматривает несколько версий, из которых вероятный русский след. Кто был нападающим, пока неизвестно, но, согласно кадрам, преступник был замаскирован под курьера службы доставки Glovo.
Во Львовском горсовете сообщили, что чин похорон Андрея Парубия состоится 2 сентября в 12:00 в Соборе святого Юра.
Уже в 13.30 на площади Рынок во Львове пройдет общегородская церемония прощания, после чего политика похоронят на Лычаковском кладбище.
