Убийство Андрея Парубия. Где и когда похоронят политика

Бывшего главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия, погибшего от пули киллера 30 августа, похоронят на Лычаковском кладбище во Львове.
Главные тезисы
- 2 сентября в Соборе святого Юра в полдень начнется похорон.
- Личность убийцы до сих пор не установлена, продолжаются поиски.
Где и когда похоронят Андрея Парубия
С заявлением на этот счет выступил львовский городской голова Андрей Садовый.
Он официально подтвердил, что в понедельник, 1 сентября, в 19.00 в Архикафедральном Соборе святого Юра начнется парастас — заупокойное богослужение.
Кроме того, указано, что на следующий день, то есть во вторник, 2 сентября, там в Соборе святого Юра в полдень начнется чин похорон.
Напомним, что 30 августа в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что на улице Ефремова в городе Львов происходит стрельба.
Наряд полиции сразу выехал на место происшествия. Впоследствии стало известно, что неизвестный произвел около 8 выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия в Андрея Парубия.
Украинский политик погиб на месте. Пока личность преступника не установили.
