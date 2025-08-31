Убийство Андрея Парубия. Где и когда похоронят политика

Бывшего главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия, погибшего от пули киллера 30 августа, похоронят на Лычаковском кладбище во Львове.

Где и когда похоронят Андрея Парубия

С заявлением на этот счет выступил львовский городской голова Андрей Садовый.

Он официально подтвердил, что в понедельник, 1 сентября, в 19.00 в Архикафедральном Соборе святого Юра начнется парастас — заупокойное богослужение.

Кроме того, указано, что на следующий день, то есть во вторник, 2 сентября, там в Соборе святого Юра в полдень начнется чин похорон.

Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок возле Ратуши состоится общегородская церемония прощания. Захоронение — на Лычаковском кладбище. Вечная память. Андрей Садовый Городской голова Львова

Напомним, что 30 августа в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что на улице Ефремова в городе Львов происходит стрельба.

Наряд полиции сразу выехал на место происшествия. Впоследствии стало известно, что неизвестный произвел около 8 выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия в Андрея Парубия.

Украинский политик погиб на месте. Пока личность преступника не установили.