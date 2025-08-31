Убивство Андрія Парубія. Де та коли поховають політика

Колишнього очільника Верховної Ради України Андрія Парубія, який загинув від кулі кілера 30 серпня, поховають на Личаківському цвинтарі у Львові.

Де та коли поховають Андрія Парубія

З заявою з цього приводу виступив львівський міський голова Андрій Садовий.

Він офіційно підтвердив, що у понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра розпочнеться парастас — заупокійне богослужіння.

Окрім того, вказано, що наступного дня, тобто у вівторок, 2 вересня, там таки в Соборі святого Юра опівдні розпочнеться чин похорону.

Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховання — на Личаківському цвинтарі. Вічна пам’ять. Андрій Садовий Міський голова Львову

Нагадаємо, що 30 серпня об 11:37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що на вулиці Єфремова у місті Львів відбувається стрілянина.

Наряд поліції одразу виїхав на місце події. Згодом стало відомо, що невідома особа здійснила близько 8 пострілів з короткоствольної вогнепальної зброї в Андрія Парубія.

Український політик загинув на місці. Наразі особу злочинця не встановили.