Убивство Андрія Парубія. Де та коли поховають політика

Колишнього очільника Верховної Ради України Андрія Парубія, який загинув від кулі кілера 30 серпня, поховають на Личаківському цвинтарі у Львові.
Головні тези:
- 2 вересня в Соборі святого Юра опівдні розпочнеться чин похорону.
- Особу вбивці досі не встановлено, тривають пошуки.
Де та коли поховають Андрія Парубія
З заявою з цього приводу виступив львівський міський голова Андрій Садовий.
Він офіційно підтвердив, що у понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра розпочнеться парастас — заупокійне богослужіння.
Окрім того, вказано, що наступного дня, тобто у вівторок, 2 вересня, там таки в Соборі святого Юра опівдні розпочнеться чин похорону.
Нагадаємо, що 30 серпня об 11:37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що на вулиці Єфремова у місті Львів відбувається стрілянина.
Наряд поліції одразу виїхав на місце події. Згодом стало відомо, що невідома особа здійснила близько 8 пострілів з короткоствольної вогнепальної зброї в Андрія Парубія.
Український політик загинув на місці. Наразі особу злочинця не встановили.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-