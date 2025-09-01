Нацполиция показала фото задержания подозреваемого в убийстве Парубия

Глава Нацполиции Иван Выговский опубликовал фото с места задержания подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия. Фигурант пытался скрываться на Хмельнитчине.
Главные тезисы
- Нацполиция показала фото задержания подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия.
- Полицейские задержали фигуранта, который совершил убийство, выпустив восемь выстрелов прямо на улице.
- Подозреваемый замаскировался под курьера, открыл огонь по политику и пытался скрыться на Хмельниччине.
Стали известны первые подробности задержания предполагаемого убийцы Парубия
По его словам, 30 августа в Сиховском районе Львова подозреваемый замаскировался под курьера и открыл огонь по политике прямо среди бела дня, произведя восемь выстрелов.
Холоднокровная жестокость. Даже убедился, что жертва скончалась. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался прятаться на Хмельнитчине.
Однако сбежать фигуранту не удалось, впоследствии он был задержан.
Напомним, что 30 августа во Львове был убит Андрей Парубий, бывший спикер Верховной Рады Украины.
По предварительным данным, нападавший произвел около восьми выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия, в результате чего политик погиб на месте происшествия.
После преступления злоумышленник скрылся, а в городе ввели спецоперацию "Сирена". На распространённых в местных Telegram-каналах кадрах видно, что стрелок был одет в форму курьера службы доставки. Впоследствии подозреваемый был задержан. Он дал первые показания.
