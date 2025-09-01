Нацполиция показала фото задержания подозреваемого в убийстве Парубия

Глава Нацполиции Иван Выговский опубликовал фото с места задержания подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия. Фигурант пытался скрываться на Хмельнитчине.

Стали известны первые подробности задержания предполагаемого убийцы Парубия

Полицейские задержали убийцу Андрея Парубия. Он долго готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать, — написал глава Нацпола. Поделиться

По его словам, 30 августа в Сиховском районе Львова подозреваемый замаскировался под курьера и открыл огонь по политике прямо среди бела дня, произведя восемь выстрелов.

Холоднокровная жестокость. Даже убедился, что жертва скончалась. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался прятаться на Хмельнитчине.

Однако сбежать фигуранту не удалось, впоследствии он был задержан.

Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат — дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны. Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть русский след. Перед законом будет отвечать каждый. Иван Выговский Глава Национальной полиции Украины

Напомним, что 30 августа во Львове был убит Андрей Парубий, бывший спикер Верховной Рады Украины.

По предварительным данным, нападавший произвел около восьми выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия, в результате чего политик погиб на месте происшествия.

После преступления злоумышленник скрылся, а в городе ввели спецоперацию "Сирена". На распространённых в местных Telegram-каналах кадрах видно, что стрелок был одет в форму курьера службы доставки. Впоследствии подозреваемый был задержан. Он дал первые показания.