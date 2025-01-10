Нацполіція проводить масштабну спецоперацію по всій Україні

10 січня Національна поліція України офіційно повідомила, що розпочала масштабну спецоперацію з викриття нелегальних каналів вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Наразі триває понад 600 обшуків у різних куточках країни.
Головні тези:
- Це лише перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.
- Заходи тривають у всіх областях України.
- Результати роботи поліції будуть оголошені згодом.
Що відомо про спецоперацію НПУ
Як повідомляє пресслужба Національної поліції України, понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції.
Що важливо розуміти, це лише перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.
За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають у всіх областях України.
У Нацполіції наголошують, що перші подробиці спецоперації будуть оголошені після завершення усіх слідчих дій.
На Сумщині поліцейські викрили працівницю районного ТЦК на хабарі
Як повідомляє пресслужба НПУ, йшлося про 3 тис доларів.
За вказану суму жінка видаляла інформацію з реєстру осіб, які ухиляються від проходження військової служби.
Ще 6 січня жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди.
Наразі суд відправив підозрювану під цілодобовий домашній арешт. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.
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