Нацполіція проводить масштабну спецоперацію по всій Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Нацполіція проводить масштабну спецоперацію по всій Україні

Національна поліція України
поліція

10 січня Національна поліція України офіційно повідомила, що розпочала масштабну спецоперацію з викриття нелегальних каналів вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Наразі триває понад 600 обшуків у різних куточках країни.

Головні тези:

  • Це лише перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. 
  • Заходи тривають у всіх областях України. 
  • Результати роботи поліції будуть оголошені згодом.

Що відомо про спецоперацію НПУ

Як повідомляє пресслужба Національної поліції України, понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції.

Що важливо розуміти, це лише перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, — йдеться в повідомленні.

За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають у всіх областях України.

У Нацполіції наголошують, що перші подробиці спецоперації будуть оголошені після завершення усіх слідчих дій.

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Як повідомляє пресслужба НПУ, йшлося про 3 тис доларів.

За вказану суму жінка видаляла інформацію з реєстру осіб, які ухиляються від проходження військової служби.

Спеціалістка одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки “допомагала” чоловікам призовного віку. За 3000 доларів видаляла інформацію з реєстру осіб, які ухиляються від проходження військової служби та оголошені у розшук, — йдеться в повідомленні.

Ще 6 січня жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди.

Наразі суд відправив підозрювану під цілодобовий домашній арешт. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

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