Нацполиция проводит масштабную спецоперацию по всей Украине

10 января Национальная полиция Украины официально сообщила, что начала масштабную спецоперацию по разоблачению нелегальных каналов вывоза военнообязанных мужчин за границу. В настоящее время продолжается более 600 обысков в разных уголках страны.

Что известно о спецоперации НПУ

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, более 600 одновременных обысков проводят оперативники ДСР и следователи Нацполиции.

Что важно понимать, это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу.

Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, — сказано в сообщении. Поделиться

По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы посодействовали в пересечении сотням военнообязанных.

В Нацполиции отмечают, что первые подробности спецоперации будут объявлены после завершения всех следственных действий.

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Как сообщает пресс-служба НПУ, речь шла о 3 тыс. долларов.

За указанную сумму женщина удаляла информацию из реестра лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы.

Специалистка одного из районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки "помогала" мужчинам призывного возраста. За 3000 долларов удаляла информацию из реестра лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы и объявленных в розыск, — сказано в сообщении. Поделиться

Еще 6 января женщина была задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.