Нацполиция проводит масштабную спецоперацию по всей Украине

10 января Национальная полиция Украины официально сообщила, что начала масштабную спецоперацию по разоблачению нелегальных каналов вывоза военнообязанных мужчин за границу. В настоящее время продолжается более 600 обысков в разных уголках страны.
Главные тезисы
- Это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу.
- Результаты работы полиции будут объявлены чуть позже.
Что известно о спецоперации НПУ
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, более 600 одновременных обысков проводят оперативники ДСР и следователи Нацполиции.
Что важно понимать, это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу.
По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы посодействовали в пересечении сотням военнообязанных.
В Нацполиции отмечают, что первые подробности спецоперации будут объявлены после завершения всех следственных действий.
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Как сообщает пресс-служба НПУ, речь шла о 3 тыс. долларов.
За указанную сумму женщина удаляла информацию из реестра лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы.
Еще 6 января женщина была задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.
Суд отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.
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