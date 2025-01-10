По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 161 боеприкосновение Силы обороны ликвидировали еще 1 тыс 830 российских оккупантов.

Что происходит на фронте

На Харьковщине Силы обороны отразили 2 атаки российских оккупантов в районе Волчанска и Стариц.

В направлении Купянска враг провел 7 безуспешных атак неподалеку от Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового.

В направлении Лимана в Донецкой области враг 17 раз безуспешно атаковал вблизи Зеленого Роща, Боровской Андреевки, Копанки, Твердохлебового, Макеевки, Грековки и Ивановки.

В направлении Северска российские кафиры провели одну безуспешную атаку в районе Белогоровки.

В направлении Краматорска зафиксировано 7 боеприкосновений вблизи Временного Яра и Ступочек.

В направлении Торецкая Силы обороны отразили 12 вражеских близ Торецка, Белой Горы и Щербиновки.

В направлении Покровска украинскими военными остановлены 42 безуспешные штурмовые и наступательные попытки российских оккупантов вблизи Барановки, Миролюбовки, Сухого Яра, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Зверевого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Успеновки и Успеновки Новоелизаветовки.

В направлении Курахового отражены 29 атак российских окупантов вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного.

В направлении Времовки враг совершил 11 безуспешных атак в районах Янтарного, Времовки, Константинополя и Разлива.

На левобережье Днепра в Херсонской области отбиты 3 безуспешные атаки российских кафиров.

На Курщине отбиты 25 вражеских атак.

Что известно о потерях преступной армии РФ

личного состава — около 804 тыс 930 (+1 тыс 830) человек / persons,

танков — 9 тыс 741 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 20 тыс 253 (+32) ед,

артиллерийских систем — 21 тыс 789 (+24) ед,

РСЗО — 1 тыс 260 (+0) ед,

средства ПВО — 1 тыс 41 (+3) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 тыс 884 (+71),

крылатые ракеты — 3 тыс 17 (+3),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 33 тыс 473 (+86) ед,

специальная техника — 3 тыс 689 (+3)