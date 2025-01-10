Силы обороны ликвидировали 1830 солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны ликвидировали 1830 солдат РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
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По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 161 боеприкосновение Силы обороны ликвидировали еще 1 тыс 830 российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Силы обороны ликвидировали 1830 солдат РФ за последние сутки, отразив многочисленные атаки в различных районах Харьковской и Донецкой областей.
  • Преступная армия РФ понесла значительные потери: убито более 800 тыс человек и уничтожено много военной техники. Украинские войска успешно справляются с защитой от активных атак врага.
  • На фронте происходят боевые действия и успешные удары по сосредоточениям вражеской группировки. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают эффективно наносить удары по российским захватчикам.

Что происходит на фронте

На Харьковщине Силы обороны отразили 2 атаки российских оккупантов в районе Волчанска и Стариц.

В направлении Купянска враг провел 7 безуспешных атак неподалеку от Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового.

В направлении Лимана в Донецкой области враг 17 раз безуспешно атаковал вблизи Зеленого Роща, Боровской Андреевки, Копанки, Твердохлебового, Макеевки, Грековки и Ивановки.

В направлении Северска российские кафиры провели одну безуспешную атаку в районе Белогоровки.

В направлении Краматорска зафиксировано 7 боеприкосновений вблизи Временного Яра и Ступочек.

В направлении Торецкая Силы обороны отразили 12 вражеских близ Торецка, Белой Горы и Щербиновки.

В направлении Покровска украинскими военными остановлены 42 безуспешные штурмовые и наступательные попытки российских оккупантов вблизи Барановки, Миролюбовки, Сухого Яра, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Зверевого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Успеновки и Успеновки Новоелизаветовки.

В направлении Курахового отражены 29 атак российских окупантов вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного.

В направлении Времовки враг совершил 11 безуспешных атак в районах Янтарного, Времовки, Константинополя и Разлива.

На левобережье Днепра в Херсонской области отбиты 3 безуспешные атаки российских кафиров.

На Курщине отбиты 25 вражеских атак.

Что известно о потерях преступной армии РФ

  • личного состава — около 804 тыс 930 (+1 тыс 830) человек / persons,

  • танков — 9 тыс 741 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин — 20 тыс 253 (+32) ед,

  • артиллерийских систем — 21 тыс 789 (+24) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 260 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1 тыс 41 (+3) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 тыс 884 (+71),

  • крылатые ракеты — 3 тыс 17 (+3),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 33 тыс 473 (+86) ед,

  • специальная техника — 3 тыс 689 (+3)

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, два средства противовоздушной обороны, пункт управления, а также один пункт управления БПЛА российских захватчиков, добавили в Генштабе.

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