По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 161 боеприкосновение Силы обороны ликвидировали еще 1 тыс 830 российских оккупантов.
Главные тезисы
- Силы обороны ликвидировали 1830 солдат РФ за последние сутки, отразив многочисленные атаки в различных районах Харьковской и Донецкой областей.
- Преступная армия РФ понесла значительные потери: убито более 800 тыс человек и уничтожено много военной техники. Украинские войска успешно справляются с защитой от активных атак врага.
- На фронте происходят боевые действия и успешные удары по сосредоточениям вражеской группировки. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают эффективно наносить удары по российским захватчикам.
Что происходит на фронте
На Харьковщине Силы обороны отразили 2 атаки российских оккупантов в районе Волчанска и Стариц.
В направлении Купянска враг провел 7 безуспешных атак неподалеку от Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового.
В направлении Лимана в Донецкой области враг 17 раз безуспешно атаковал вблизи Зеленого Роща, Боровской Андреевки, Копанки, Твердохлебового, Макеевки, Грековки и Ивановки.
В направлении Северска российские кафиры провели одну безуспешную атаку в районе Белогоровки.
В направлении Краматорска зафиксировано 7 боеприкосновений вблизи Временного Яра и Ступочек.
В направлении Торецкая Силы обороны отразили 12 вражеских близ Торецка, Белой Горы и Щербиновки.
В направлении Покровска украинскими военными остановлены 42 безуспешные штурмовые и наступательные попытки российских оккупантов вблизи Барановки, Миролюбовки, Сухого Яра, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Зверевого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Успеновки и Успеновки Новоелизаветовки.
В направлении Курахового отражены 29 атак российских окупантов вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного.
В направлении Времовки враг совершил 11 безуспешных атак в районах Янтарного, Времовки, Константинополя и Разлива.
На левобережье Днепра в Херсонской области отбиты 3 безуспешные атаки российских кафиров.
На Курщине отбиты 25 вражеских атак.
Что известно о потерях преступной армии РФ
личного состава — около 804 тыс 930 (+1 тыс 830) человек / persons,
танков — 9 тыс 741 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 20 тыс 253 (+32) ед,
артиллерийских систем — 21 тыс 789 (+24) ед,
РСЗО — 1 тыс 260 (+0) ед,
средства ПВО — 1 тыс 41 (+3) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 тыс 884 (+71),
крылатые ракеты — 3 тыс 17 (+3),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 33 тыс 473 (+86) ед,
специальная техника — 3 тыс 689 (+3)
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