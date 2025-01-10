За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 161 боєзіткнення. Сили оборони ліквідували ще 1 тис 830 російських окупантів

Що відбувається на фронті

На Харківщині Сили оборони відбили 2 атаки російських окупантів в районі Вовчанська та Стариць.

У напрямку Куп’янська ворог провів 7 безуспішних атак неподалік Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 17 разів безуспішно атакував поблизу Зеленого Гаю, Борівської Андріївки, Копанки, Твердохлібового, Макіївки, Греківки та Іванівки.

У напрямку Сіверська російські окупанти провели одну безуспішну атаку в районі Білогорівки.

У напрямку Краматорська зафіксовано 7 боєзіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок.

У напрямку Торецька Сили оборони відбили 12 ворожих поблизу Торецька, Білої Гори та Щербинівки.

У напрямку Покровська українськими військовими зупинено 42 безуспішні штурмові та наступальні спроби російських окупантів поблизу Баранівки, Миролюбівки, Сухого Яру, Єлизаветівки, Проміня, Лисівки, Зеленого, Звірового, Нового Труду, Покровська, Котлиного, Успенівки, Нововасилівки, Новоандріївки та Новоєлизаветівки.

У напрямку Курахового відбито 29 атак російських окупантів поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

У напрямку Времівки ворог здійснив 11 безуспішних атак в районах Янтарного, Времівки, Костянтинопіля та Розливу.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області відбито 3 безуспішні атаки російських окупантів.

На Курщині відбито 25 ворожих атак.

Що відомо про втрати злочинної армії РФ

особового складу — близько 804 тис 930 (+1 тис 830) осіб / persons,

танків — 9 тис 741 (+10) од,

бойових броньованих машин — 20 тис 253 (+32) од,

артилерійських систем — 21 тис 789 (+24) од,

РСЗВ — 1 тис 260 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис 41 (+3) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 тис 884 (+71),

крилаті ракети — 3 тис 17 (+3),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 33 тис 473 (+86) од,

спеціальна техніка — 3 тис 689 (+3)