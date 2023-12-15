Над Україною зафіксовано кілька груп "шахедів" — Повітряні сили

Майже опівночі 15 грудня у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БПЛА типу "Shahed-136/131".

Повітряна тривога у Києві та інших областях 15 грудня

Повітряні сили зафіксували кілька груп ворожих безпілотників:

В Чернігівській області (район Ніжина) та на межі Сумської та Чернігівської областей курс західний.

Декілька груп в Яготинському районі Київської області, курс західний.

На Миколаївщині, курс західний/північно-західний.

В Кіровоградській області, курс північно-західний (Кропивницький).

Повітряна тривога оголошена у низці північних, центральних та південних регіонів України.

Атаки дронів на Україну

У ніч на 15 грудня російські війська випустили по Україні 14 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю РФ.

Сили ППО знищили всі 14 дронів в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

У ніч на 14 грудня ахисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Переважну більшість – в Одеській області.

Станом на ранок 13 грудня у Повітряних силах повідомляли про знищення всіх 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Також рівно о 03.00 13 грудня противник запустив 10 балістичних ракет по Києву. Всі вони були збиті зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.