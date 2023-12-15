Над Украиной зафиксировано несколько групп "шахедов" — Воздушные силы

Почти в полночь 15 декабря в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА типа "Shahed-136/131".

Воздушная тревога в Киеве и других областях 15 декабря

Воздушные силы зафиксировали несколько групп вражеских беспилотников:

В Черниговской области (район Нежина) и на границе Сумской и Черниговской области курс западный.

Несколько групп в Яготинском районе, курс западный.

В Николаевской области, курс западный/северо-западный.

В Кировоградской области курс северо-западный (Кропивницкий).

Воздушная тревога объявлена в ряде северных, центральных и южных регионов Украины.

Атаки дронов на Украине

В ночь на 15 декабря российские войска выпустили по Украине 14 ударных дронов из района Приморско-Ахтарского Краснодарского края РФ.

Силы ПВО уничтожили все 14 дронов в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.

В ночь на 14 декабря охранникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Подавляющее большинство – в Одесской области.

На утро 13 декабря в Воздушных силах сообщали об уничтожении всех 10 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Также ровно в 03:00 13 декабря противник запустил 10 баллистических ракет по Киеву. Все они были сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных сил.