Надання зброї Україні через фонд ЄС може затриматися — FT назвало причину

Німецька протидія запропонованому реформуванню фонду військової підтримки ЄС може призвести до затримки постачання зброї в Україну.

Як німецька протидія вплине на постачання зброї Україні через фонд ЄС

Європейський фонд миру потребує додаткового фінансування, щоб країни ЄС могли частково отримати відшкодування витрат на постачання зброї.

Однак пропоноване надходження у розмірі 5 млрд євро затримується, оскільки країни сперечаються про те, як реформувати ЄФМ, щоб він краще відповідав потребам України й допомагав європейській збройній промисловості задовольняти їх.

Спочатку заплати, потім отримай відшкодування, — сказав один з посадовців ЄС, який брав участь у переговорах. Але Німеччина та інші країни, які виступають за відхід від моделі відшкодування, стверджують, що вони не повинні цього робити.

Німеччина вимагає, щоб вартість зброї, яку вона постачає Києву на двосторонній основі, зараховувалася в рахунок його частки у фонді. Менші країни кажуть, що це різко зменшить розмір фонду.

Вони (німці, — ред.) не хочуть ні погоджуватися на гроші, ні відмовлятися від них, не будучи впевненими, що (умови, — ред.) відповідають тому, що є прийнятним для них, — сказав високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь у переговорах з лідерами минулого тижня. Поширити

За словами джерел FT, на саміті ЄС 1 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягав на тому, що угода щодо запропонованої реформи Європейського фонду миру (ЄФМ) має включати пропозиції, зроблені країнами-членами. Він сказав, що рішення Німеччини буде "враховувати національні внески, які надаються Україні".

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, реформа ЄФМ має на меті досягти "більш структурованого, ефективного і прагматичного" способу фінансування озброєнь для України.

Великі вкладники фонду стверджують, що менші держави, такі як країни Балтії, отримали великі відшкодування від ЄФМ за відправку застарілого озброєння радянських часів в Україну і використали ці гроші для модернізації свого власного озброєння.

Країни з великою оборонною промисловістю, такі як Німеччина та Франція, наполягають на швидких змінах та, за словами джерела FT "отримають найбільшу вигоду, інші дуже добре це розуміють".

В нинішній пропозиції йдеться про те, що "відшкодування двосторонніх постачань буде поступово скасоване після перехідного періоду". За словами одного з урядовців, більшість вважає, що наявна модель застосовуватиметься принаймні до кінця 2024 року, а фінансування спільного виробництва буде збільшене наступного року.

Офіційні особи, які беруть участь у переговорах, кажуть, що вони прагнуть знайти компромісне рішення до кінця лютого.

Що відомо про Європейський фонд

Європейський фонд миру — це фонд розміром 12 млрд євро, створений поза межами спільного бюджету ЄС і заснований на внесках країн-членів залежно від розміру їхніх економік.

Він був вичерпаний після відшкодування 5,6 млрд євро столицям ЄС за зброю, яку вони відправили в Україну за майже два роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії.