Надання зброї Україні через фонд ЄС може затриматися — FT назвало причину

Німецька протидія запропонованому реформуванню фонду військової підтримки ЄС може призвести до затримки постачання зброї в Україну.
Як німецька протидія вплине на постачання зброї Україні через фонд ЄС
Європейський фонд миру потребує додаткового фінансування, щоб країни ЄС могли частково отримати відшкодування витрат на постачання зброї.
Однак пропоноване надходження у розмірі 5 млрд євро затримується, оскільки країни сперечаються про те, як реформувати ЄФМ, щоб він краще відповідав потребам України й допомагав європейській збройній промисловості задовольняти їх.
Німеччина вимагає, щоб вартість зброї, яку вона постачає Києву на двосторонній основі, зараховувалася в рахунок його частки у фонді. Менші країни кажуть, що це різко зменшить розмір фонду.
За словами джерел FT, на саміті ЄС 1 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягав на тому, що угода щодо запропонованої реформи Європейського фонду миру (ЄФМ) має включати пропозиції, зроблені країнами-членами. Він сказав, що рішення Німеччини буде "враховувати національні внески, які надаються Україні".
Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, реформа ЄФМ має на меті досягти "більш структурованого, ефективного і прагматичного" способу фінансування озброєнь для України.
Великі вкладники фонду стверджують, що менші держави, такі як країни Балтії, отримали великі відшкодування від ЄФМ за відправку застарілого озброєння радянських часів в Україну і використали ці гроші для модернізації свого власного озброєння.
Країни з великою оборонною промисловістю, такі як Німеччина та Франція, наполягають на швидких змінах та, за словами джерела FT "отримають найбільшу вигоду, інші дуже добре це розуміють".
В нинішній пропозиції йдеться про те, що "відшкодування двосторонніх постачань буде поступово скасоване після перехідного періоду". За словами одного з урядовців, більшість вважає, що наявна модель застосовуватиметься принаймні до кінця 2024 року, а фінансування спільного виробництва буде збільшене наступного року.
Офіційні особи, які беруть участь у переговорах, кажуть, що вони прагнуть знайти компромісне рішення до кінця лютого.
Що відомо про Європейський фонд
Європейський фонд миру — це фонд розміром 12 млрд євро, створений поза межами спільного бюджету ЄС і заснований на внесках країн-членів залежно від розміру їхніх економік.
Він був вичерпаний після відшкодування 5,6 млрд євро столицям ЄС за зброю, яку вони відправили в Україну за майже два роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
У грудні 2023 року The Telegraf повідомив, що Німеччина планує скоротити суму, яку вона виділяє у ЄФМ у розмірі 20 мільярдів євро на озброєння для України.
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