Предоставление оружия Украине через фонд ЕС может задержаться – FT назвало причину

Немецкое противодействие предложенному реформированию фонда военной поддержки ЕС может привести к задержке поставок оружия в Украину.

Как немецкое противодействие повлияет на поставку оружия Украине через фонд ЕС

Европейский фонд мира нуждается в дополнительном финансировании, чтобы страны ЕС могли частично получить возмещение расходов на поставку оружия.

Однако предлагаемое поступление в размере 5 млрд евро задерживается, поскольку страны спорят о том, как реформировать ЕФМ, чтобы он лучше отвечал потребностям Украины и помогал европейской вооруженной промышленности удовлетворять их.

Сначала заплати, потом получи возмещение, — сказал один из участвовавших в переговорах чиновник ЕС. Но Германия и другие страны, выступающие за уход от модели возмещения, утверждают, что они не должны этого делать.

Германия требует, чтобы стоимость оружия, поставляемого им Киеву на двусторонней основе, засчитывалась в счет его доли в фонде. Меньшие страны говорят, что это резко снизит размер фонда.

Они (немцы, — ред.) не хотят ни соглашаться на деньги, ни отказываться от них, не будучи уверенными, что (условия, — ред.) отвечают тому, что приемлемо для них, — сказал участвовавший высокопоставленный чиновник ЕС. в переговорах с лидерами на прошлой неделе. Поделиться

По словам источников FT, на саммите ЕС 1 февраля канцлер Германии Олаф Шольц настаивал на том, что соглашение о предложенной реформе Европейского фонда мира должно включать предложения, сделанные странами-членами. Он сказал, что решение Германии будет "учитывать национальные взносы, предоставляемые Украине".

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, реформа ЕОМ стремится достичь "более структурированного, эффективного и прагматичного" способа финансирования вооружений для Украины.

Крупные вкладчики фонда утверждают, что меньшие государства, такие как страны Балтии, получили большие возмещения от ЕФМ за отправку устаревшего вооружения советских времен в Украину и использовали эти деньги для модернизации собственного вооружения.

Страны с большой оборонной промышленностью, такие как Германия и Франция, настаивают на быстрых изменениях и, по словам источника FT, "получат наибольшую выгоду, другие очень хорошо это понимают".

В нынешнем предложении говорится, что "возмещение двусторонних поставок будет постепенно отменено после переходного периода". По словам одного из чиновников, большинство считает, что существующая модель будет применяться по крайней мере до конца 2024 года, а финансирование совместного производства будет увеличено в следующем году.

Официальные лица, участвующие в переговорах, говорят, что стремятся найти компромиссное решение до конца февраля.

Что известно о Европейском фонде

Европейский фонд мира — это фонд в размере 12 млрд евро, созданный вне общего бюджета ЕС и основанный на вкладах стран-членов в зависимости от размера их экономик.

Он был исчерпан после возмещения 5,6 млрд евро столицам ЕС за оружие, которое они отправили в Украину почти за два года с момента полномасштабного вторжения России.