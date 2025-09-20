Нафтогазові доходи РФ стрімко падають. Кремль вимушений закривати дефіцит бюджету коштом фонду добробуту та нових податків для населення.

Росія лататиме бюджетну "дірку" через фонд добробуту та підвищення податків

Частка нафтогазових надходжень у держбюджеті РФ стрімко знижується. З майже 50 % раніше до прогнозованих 20-22 % у 2026 році.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнає втрату ключового джерела надходжень, що створює серйозну бюджетну проблему.

Щоб покрити дефіцит, Кремль розглядає три варіанти:

Використати фонд національного добробуту, який після попередніх позик сам потребує підтримки;

Збільшити державний борг, що тягне додаткові витрати на обслуговування та повернення позик;

Підвищити податки та збори, що безпосередньо вдарить по пересічних громадянах.

Всі три шляхи обіцяють істотні труднощі для економіки та населення.

Економісти Інституту народногосподарського прогнозування РАН констатують, що "вичерпано чинники економічного зростання, які діяли раніше".

Споживання домашніх господарств у першому півріччі 2025 року впало до 2,7 %, що стало найгіршим показником за роки повномасштабної війни проти України. У 2023 році воно складало 7,4 %, а 2024-го — 5,4 %.

З початку війни проти України ціни на російську нафту знизилися зі 100 до 55 доларів за барель. Тому у країни-агресорки значно впали доходи від нафти. Поширити

Це призвело до різкого скорочення бюджетних надходжень і поставило під загрозу Фонд національного добробуту, який, за оцінками експертів, може вичерпатися до кінця 2025 року.