Нефтегазовые поступления в госбюджет РФ стремительно снижаются — что известно

Нефтегазовые доходы РФ стремительно падают. Кремль вынужден закрывать дефицит бюджета на средства фонда благосостояния и новых налогов для населения.
Главные тезисы
- Нефтегазовые доходы России сокращаются, что создает серьезные бюджетные проблемы и вынуждает Кремль искать новые источники финансирования.
- Для покрытия дефицита бюджета рассматриваются три пути: использование фонда национального благосостояния, увеличение государственного долга и повышение налогов.
- Экономические эксперты предупреждают о серьезных трудностях, которые могут возникнуть при выборе любого из этих путей, как для экономики, так и для населения.
Россия будет латать бюджетную "дыру" через фонд благосостояния и повышение налогов
Доля нефтегазовых поступлений в госбюджете РФ стремительно снижается. Из почти 50% раньше прогнозируемых 20-22% в 2026 году.
Министр финансов РФ Антон Силуанов признает утрату ключевого источника поступлений, что создает серьезную бюджетную проблему.
Чтобы покрыть дефицит, Кремль рассматривает три варианта:
Использовать фонд национального благосостояния, который после предыдущих займов сам нуждается в поддержке;
Увеличить государственный долг, что влечет дополнительные расходы на обслуживание и возврат ссуд;
Повысить налоги и сборы, что непосредственно ударит по рядовым гражданам.
Все три пути обещают существенные трудности экономике и населению.
Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН констатируют, что "исчерпаны действовавшие ранее факторы экономического роста".
Потребление домашних хозяйств в первом полугодии 2025 года упало до 2,7%, что стало самым плохим показателем за годы полномасштабной войны против Украины. В 2023 году оно составляло 7,4%, а в 2024-м — 5,4%.
Это привело к резкому сокращению бюджетных поступлений и поставило под угрозу Фонд национального благосостояния, который, по оценкам экспертов, может иссякнуть до конца 2025 года.
