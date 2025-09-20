Нефтегазовые поступления в госбюджет РФ стремительно снижаются — что известно
Нефтегазовые поступления в госбюджет РФ стремительно снижаются — что известно

Нефтегазовые доходы РФ стремительно падают. Кремль вынужден закрывать дефицит бюджета на средства фонда благосостояния и новых налогов для населения.

Главные тезисы

  • Нефтегазовые доходы России сокращаются, что создает серьезные бюджетные проблемы и вынуждает Кремль искать новые источники финансирования.
  • Для покрытия дефицита бюджета рассматриваются три пути: использование фонда национального благосостояния, увеличение государственного долга и повышение налогов.
  • Экономические эксперты предупреждают о серьезных трудностях, которые могут возникнуть при выборе любого из этих путей, как для экономики, так и для населения.

Россия будет латать бюджетную "дыру" через фонд благосостояния и повышение налогов

Доля нефтегазовых поступлений в госбюджете РФ стремительно снижается. Из почти 50% раньше прогнозируемых 20-22% в 2026 году.

Министр финансов РФ Антон Силуанов признает утрату ключевого источника поступлений, что создает серьезную бюджетную проблему.

Чтобы покрыть дефицит, Кремль рассматривает три варианта:

  • Использовать фонд национального благосостояния, который после предыдущих займов сам нуждается в поддержке;

  • Увеличить государственный долг, что влечет дополнительные расходы на обслуживание и возврат ссуд;

  • Повысить налоги и сборы, что непосредственно ударит по рядовым гражданам.

Все три пути обещают существенные трудности экономике и населению.

Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН констатируют, что "исчерпаны действовавшие ранее факторы экономического роста".

Потребление домашних хозяйств в первом полугодии 2025 года упало до 2,7%, что стало самым плохим показателем за годы полномасштабной войны против Украины. В 2023 году оно составляло 7,4%, а в 2024-м — 5,4%.

С начала войны против Украины цены на российскую нефть снизились со 100 до 55 долларов за баррель. Поэтому у страны-агрессорки значительно упали доходы от нефти.

Это привело к резкому сокращению бюджетных поступлений и поставило под угрозу Фонд национального благосостояния, который, по оценкам экспертов, может иссякнуть до конца 2025 года.

