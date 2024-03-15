Нафтопереробний завод у Калузькій області РФ атакував безпілотник — відео

Зранку 15 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Калузькій області РФ. На відео з місця події видно вибух та пожежу.

Атака дронів на НПЗ у Калузькій області

Російський Телеграм-канал ASTRA з посиланням на свої джерела пише, що 3 безпілотники влучили по нафтозаводу у Калузькій області. Ушкоджено обладнання підприємства.

Одне з влучень було зафіксовано на відео, присутня ненормативна лексика.

Селище Полотняний завод Калузької області (фото: скріншот googlemaps)

Зранку губернатор Калузької області заявив, що в регіоні збиті 4 безпілотники.

Сьогодні вночі у Дзержинському районі силами ППО подавлено 4 БПЛА. Постраждалих та руйнувань інфраструктури немає. На місці працює оперативна група, — написав Шапша. Поширити

ASTRA з'ясувала, що насправді збито лише один безпілотник, а 3 влучили в нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу «Перший Завод» у селищі Полотняний завод.

Там сталася пожежа. Обладнання зазнало пошкоджень. Ніхто не постраждав.

Атаки дронів на російські НПЗ

У ніч на 13 березня СБУ атакувала дронами три російські нафтопереробні заводи — у Рязані, Кстово (Нижньогородська область) та Кіріши (Ленінградська область).

12 березня безпілотник атакував нафтобазу «Лукойл» у Нижньогородській області РФ. Там зупинилась половина виробництва. Як відомо, там переробляють близько 6% від усієї нафти в РФ.