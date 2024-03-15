Нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ атаковал беспилотник — видео

Утром 15 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. На видео с места происшествия виден взрыв и пожар.

Атака дронов на НПЗ в Калужской области

Российский Телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на свои источники пишет, что 3 беспилотника попали по нефтезаводу в Калужской области. Повреждено оборудование предприятия.

Одно из попаданий было зафиксировано на видео, присутствует ненормативная лексика.

Поселок Полотняный завод Калужской области (фото: скриншот googlemaps)

Утром губернатор Калужской области заявил, что в регионе сбиты 4 беспилотника.

Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа, — написал Шапша. Поделиться

ASTRA выяснила, что на самом деле сбит только один беспилотник, а 3 попали в нефтеперерабатывающее оборудование нефтехимического завода «Первый Завод» в поселке Полотняный завод.

Там произошел пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал.

Атаки дронов на российские НПЗ

В ночь на 13 марта СБУ атаковала дронами три российских нефтеперерабатывающих завода — в Рязани, Кстово (Нижнегородская область) и Кириши (Ленинградская область).

12 марта беспилотник атаковал нефтебазу «Лукойл» в Нижегородской области РФ. Там остановилась половина производства. Как известно, там перерабатывают около 6% всей нефти в РФ.