Нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ атаковал беспилотник — видео

Утром 15 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. На видео с места происшествия виден взрыв и пожар.
Атака дронов на НПЗ в Калужской области
Российский Телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на свои источники пишет, что 3 беспилотника попали по нефтезаводу в Калужской области. Повреждено оборудование предприятия.
Одно из попаданий было зафиксировано на видео, присутствует ненормативная лексика.
Утром губернатор Калужской области заявил, что в регионе сбиты 4 беспилотника.
ASTRA выяснила, что на самом деле сбит только один беспилотник, а 3 попали в нефтеперерабатывающее оборудование нефтехимического завода «Первый Завод» в поселке Полотняный завод.
Там произошел пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал.
Атаки дронов на российские НПЗ
В ночь на 13 марта СБУ атаковала дронами три российских нефтеперерабатывающих завода — в Рязани, Кстово (Нижнегородская область) и Кириши (Ленинградская область).
12 марта беспилотник атаковал нефтебазу «Лукойл» в Нижегородской области РФ. Там остановилась половина производства. Как известно, там перерабатывают около 6% всей нефти в РФ.
Bloomberg писал, что такие атаки привели к остановке нефтеперерабатывающих заводов в России, которые составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны.
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