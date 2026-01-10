Нафтові гіганти США не поспішають інвестувати у Венесуелу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Нафтові гіганти США не поспішають інвестувати у Венесуелу

нафта
Read in English
Джерело:  The Financial Times

Попри заяви Дональда Трампа про готовність американських компаній інвестувати великі гроші у нафтову галузь Венесуели, насправді ця країна залишається вкрай не привабливою для інвесторів.

Головні тези:

  • Нафтові гіганти США відмовляються від інвестування у Венесуелу через нестабільність та негативний досвід конфіскації активів компаній.
  • Жоден інвестор не поспішає вкладати гроші у Венесуелу через небезпеку політичних коливань та низьку інвестиційну привабливість.

Нафтові гіганти США не вважають Венесуелу інвестиційно привабливою

Даррен Вудс, головний виконавчий директор найбільшої американської нафтової компанії ExxonMobil, скептично висловився щодо інвестицій у Венесуелу під час відеоконференції керівників енергетичних компаній у Білому домі 9 січня.

Якщо ми подивимося на правові та комерційні конструкції, рамки, що діють сьогодні у Венесуелі, то сьогодні вона неінвестиційна, — сказав Вудс Трампу на цій зустрічі.

За його словами, необхідно внести значні зміни в правову систему країни, аби гарантувати "міцний захист інвестицій".

Вудс нагадав, що уряд Венесуели вже двічі конфісковував активи його компанії, відколи вона вперше інвестувала в цю країну в 1940-х роках.

Керівники інших нафтових компаній, які взяли участь у відеоконференції в Білому домі, були більш сприйнятливими до пропозицій Трампа.

Так, представники Chevron заявили, що можуть збільшити видобуток нафти у Венесуелі на 50% протягом 18-24 місяців, розширивши наявні у них потужності.

У Shell заявили про готовність інвестувати "кілька мільярдів доларів" за умови, що США знімуть санкції з венесуельської нафтової галузі.

Іспанська Repsol заявила, що може потроїти свій видобуток протягом двох-трьох років. Готовність розширювати видобуток озвучили і в компанії Eni.

Втім у приватних розмовах американські інвестори справді не палають бажанням вкладати гроші в нестабільну Венесуелу.

Ніхто не хоче туди лізти, коли випадковий клятий твіт може змінити всю зовнішню політику країни, — сказав Financial Times неназваний приватний інвестор, натякаючи на гучні заяви Трампа у соцмережах, через які фондові ринки постійно лихоманить.

Хоча Венесуела має найбільші у світі запаси нафти (понад 300 млрд барелів), її галузь була зруйнована політизацією, націоналізаціями, звільненням фахівців, корупцією та санкціями.

Проблемною є специфіка самої нафти у Венесуелі — це надважкий сорт, який потребує складної обробки, стабільної інфраструктури та великих витрат. "Досоціалістичні" обсяги видобутку Венесуела у кращому разі поверне років за 10. Тому швидке "нафтове диво" і витіснення Росії з ринку наразі малоймовірні.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нафта і "Північний потік". ЄС розглядає 18-ий пакет санкцій проти Росії
Євросоюз
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нафта падає у ціні на тлі захоплення США танкера поблизу Венесуели
нафта
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Нафта на мільярди доларів". США розвантажують російський танкер
Marinera

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?