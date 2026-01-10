Нафтові гіганти США не поспішають інвестувати у Венесуелу

Попри заяви Дональда Трампа про готовність американських компаній інвестувати великі гроші у нафтову галузь Венесуели, насправді ця країна залишається вкрай не привабливою для інвесторів.
Головні тези:
- Нафтові гіганти США відмовляються від інвестування у Венесуелу через нестабільність та негативний досвід конфіскації активів компаній.
- Жоден інвестор не поспішає вкладати гроші у Венесуелу через небезпеку політичних коливань та низьку інвестиційну привабливість.
Нафтові гіганти США не вважають Венесуелу інвестиційно привабливою
Даррен Вудс, головний виконавчий директор найбільшої американської нафтової компанії ExxonMobil, скептично висловився щодо інвестицій у Венесуелу під час відеоконференції керівників енергетичних компаній у Білому домі 9 січня.
За його словами, необхідно внести значні зміни в правову систему країни, аби гарантувати "міцний захист інвестицій".
Вудс нагадав, що уряд Венесуели вже двічі конфісковував активи його компанії, відколи вона вперше інвестувала в цю країну в 1940-х роках.
Керівники інших нафтових компаній, які взяли участь у відеоконференції в Білому домі, були більш сприйнятливими до пропозицій Трампа.
У Shell заявили про готовність інвестувати "кілька мільярдів доларів" за умови, що США знімуть санкції з венесуельської нафтової галузі.
Іспанська Repsol заявила, що може потроїти свій видобуток протягом двох-трьох років. Готовність розширювати видобуток озвучили і в компанії Eni.
Втім у приватних розмовах американські інвестори справді не палають бажанням вкладати гроші в нестабільну Венесуелу.
Ніхто не хоче туди лізти, коли випадковий клятий твіт може змінити всю зовнішню політику країни, — сказав Financial Times неназваний приватний інвестор, натякаючи на гучні заяви Трампа у соцмережах, через які фондові ринки постійно лихоманить.
Хоча Венесуела має найбільші у світі запаси нафти (понад 300 млрд барелів), її галузь була зруйнована політизацією, націоналізаціями, звільненням фахівців, корупцією та санкціями.
