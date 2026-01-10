Нефтяные гиганты США не спешат инвестировать в Венесуэлу
Нефтяные гиганты США не спешат инвестировать в Венесуэлу

нефть
Источник:  The Financial Times

Несмотря на заявления Дональда Трампа о готовности американских компаний инвестировать большие деньги в нефтяную отрасль Венесуэлы, действительно эта страна остается крайне не привлекательной для инвесторов.

Главные тезисы

  • Нефтяные гиганты США отказываются от инвестирования в Венесуэлу из-за нестабильности и негативного опыта конфискации активов.
  • Политические колебания и низкая инвестиционная привлекательность делают Венесуэлу неинвестиционной средой для американских компаний.
  • Хотя Венесуэла располагает крупнейшими запасами нефти в мире, сложная политическая ситуация и требования к добыче делают инвесторов скептичными.

Нефтяные гиганты США не считают Венесуэлу инвестиционно привлекательной

Даррен Вудс, главный исполнительный директор крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil, скептически высказался по поводу инвестиций в Венесуэлу во время видеоконференции руководителей энергетических компаний в Белом доме 9 января.

Если мы посмотрим на правовые и коммерческие конструкции, действующие сегодня в Венесуэле рамки, то сегодня она неинвестиционная, — сказал Вудс Трампу на этой встрече.

По его словам, необходимо внести значительные изменения в правовую систему страны, чтобы гарантировать "прочную защиту инвестиций".

Вудс напомнил, что правительство Венесуэлы уже дважды конфисковало активы его компании, когда она впервые инвестировала в эту страну в 1940-х годах.

Руководители других нефтяных компаний, принявших участие в видеоконференции в Белом доме, были более восприимчивы к предложениям Трампа.

Так, представители Chevron заявили, что могут увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50% в течение 18-24 месяцев, расширив имеющиеся у них мощности.

В Shell заявили о готовности инвестировать "несколько миллиардов долларов" при условии, что США снимут санкции с венесуэльской нефтяной отрасли.

Испанская Repsol заявила, что может утроить свою добычу в течение двух-трех лет. Готовность расширять добычу озвучили и у компании Eni.

Впрочем, в частных разговорах американские инвесторы действительно не пылают желанием вкладывать деньги в нестабильную Венесуэлу.

Никто не хочет туда лезть, когда случайный проклятый твит может изменить всю внешнюю политику страны, — сказал Financial Times неназванный частный инвестор, намекая на громкие заявления Трампа в соцсетях, из-за которых фондовые рынки постоянно лихорадит.

Хотя у Венесуэлы самые большие в мире запасы нефти (более 300 млрд баррелей), ее отрасль была разрушена политизацией, национализациями, увольнением специалистов, коррупцией и санкциями.

Проблемная специфика самой нефти в Венесуэле — это сверхтяжелый сорт, требующий сложной обработки, стабильной инфраструктуры и больших затрат. "Досоциалистические" объемы добычи Венесуэла в лучшем случае вернет лет через 10. Поэтому быстрое "нефтяное чудо" и вытеснение России с рынка пока маловероятны.

Как вам такое?

