Нефтяные гиганты США не спешат инвестировать в Венесуэлу

Несмотря на заявления Дональда Трампа о готовности американских компаний инвестировать большие деньги в нефтяную отрасль Венесуэлы, действительно эта страна остается крайне не привлекательной для инвесторов.
Главные тезисы
- Нефтяные гиганты США отказываются от инвестирования в Венесуэлу из-за нестабильности и негативного опыта конфискации активов.
- Политические колебания и низкая инвестиционная привлекательность делают Венесуэлу неинвестиционной средой для американских компаний.
- Хотя Венесуэла располагает крупнейшими запасами нефти в мире, сложная политическая ситуация и требования к добыче делают инвесторов скептичными.
Нефтяные гиганты США не считают Венесуэлу инвестиционно привлекательной
Даррен Вудс, главный исполнительный директор крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil, скептически высказался по поводу инвестиций в Венесуэлу во время видеоконференции руководителей энергетических компаний в Белом доме 9 января.
По его словам, необходимо внести значительные изменения в правовую систему страны, чтобы гарантировать "прочную защиту инвестиций".
Вудс напомнил, что правительство Венесуэлы уже дважды конфисковало активы его компании, когда она впервые инвестировала в эту страну в 1940-х годах.
Руководители других нефтяных компаний, принявших участие в видеоконференции в Белом доме, были более восприимчивы к предложениям Трампа.
В Shell заявили о готовности инвестировать "несколько миллиардов долларов" при условии, что США снимут санкции с венесуэльской нефтяной отрасли.
Испанская Repsol заявила, что может утроить свою добычу в течение двух-трех лет. Готовность расширять добычу озвучили и у компании Eni.
Впрочем, в частных разговорах американские инвесторы действительно не пылают желанием вкладывать деньги в нестабильную Венесуэлу.
Никто не хочет туда лезть, когда случайный проклятый твит может изменить всю внешнюю политику страны, — сказал Financial Times неназванный частный инвестор, намекая на громкие заявления Трампа в соцсетях, из-за которых фондовые рынки постоянно лихорадит.
Хотя у Венесуэлы самые большие в мире запасы нефти (более 300 млрд баррелей), ее отрасль была разрушена политизацией, национализациями, увольнением специалистов, коррупцией и санкциями.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-