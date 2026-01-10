Нефтяные гиганты США не спешат инвестировать в Венесуэлу

Несмотря на заявления Дональда Трампа о готовности американских компаний инвестировать большие деньги в нефтяную отрасль Венесуэлы, действительно эта страна остается крайне не привлекательной для инвесторов.

Нефтяные гиганты США не считают Венесуэлу инвестиционно привлекательной

Даррен Вудс, главный исполнительный директор крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil, скептически высказался по поводу инвестиций в Венесуэлу во время видеоконференции руководителей энергетических компаний в Белом доме 9 января.

Если мы посмотрим на правовые и коммерческие конструкции, действующие сегодня в Венесуэле рамки, то сегодня она неинвестиционная, — сказал Вудс Трампу на этой встрече.

По его словам, необходимо внести значительные изменения в правовую систему страны, чтобы гарантировать "прочную защиту инвестиций".

Вудс напомнил, что правительство Венесуэлы уже дважды конфисковало активы его компании, когда она впервые инвестировала в эту страну в 1940-х годах.

Руководители других нефтяных компаний, принявших участие в видеоконференции в Белом доме, были более восприимчивы к предложениям Трампа.

Так, представители Chevron заявили, что могут увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50% в течение 18-24 месяцев, расширив имеющиеся у них мощности.

В Shell заявили о готовности инвестировать "несколько миллиардов долларов" при условии, что США снимут санкции с венесуэльской нефтяной отрасли.

Испанская Repsol заявила, что может утроить свою добычу в течение двух-трех лет. Готовность расширять добычу озвучили и у компании Eni.

Впрочем, в частных разговорах американские инвесторы действительно не пылают желанием вкладывать деньги в нестабильную Венесуэлу.

Никто не хочет туда лезть, когда случайный проклятый твит может изменить всю внешнюю политику страны, — сказал Financial Times неназванный частный инвестор, намекая на громкие заявления Трампа в соцсетях, из-за которых фондовые рынки постоянно лихорадит.

Хотя у Венесуэлы самые большие в мире запасы нефти (более 300 млрд баррелей), ее отрасль была разрушена политизацией, национализациями, увольнением специалистов, коррупцией и санкциями.