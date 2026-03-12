Нафтові порти Іраку повністю припинили роботу після ударів Ірану
Нафтові порти Іраку повністю припинили роботу після ударів Ірану

Ірак
Джерело:  СNN

Нафтові порти Іраку повністю припинили роботу після іранських атак на два нафтових танкери та енергетичні об'єкти в регіоні.

Головні тези:

  • Іранські атаки на танкери та енергетичні об'єкти призвели до припинення роботи нафтових портів Іраку.
  • Конфлікт у Перській затоці привів до надзвичайної ситуації у транспортуванні нафти та безпеці морського судноплавства.

Ірак зупиняє нафтові порти після атак Ірану

Про це повідомив генеральний директор компанії портів Іраку Фархан аль-Фартусі.

За його словами, комерційні порти продовжують функціонувати.

Телеканал передає, що Іран вдарив по двох нафтових танкерах у Перській затоці поблизу іракського порту Басра. Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 38 вдалося врятувати.

У державній організації зі збуту нафти Іраку (SOMO) заявили, що були атаковані танкери Safesea Vishnu під прапором Маршаллових островів і Zefyros під прапором Мальти, зазначає Bloomberg.

За даними посольства Індії в Багдаді, громадянин Індії загинув під час атаки на борту Safesea Vishnu, решта 15 індійських членів екіпажу евакуйовані в безпечне місце.

В SOMO зазначили, що інцидент «негативно впливає на безпеку та економіку Іраку».

Окрім цього, суднам також було наказано залишити нафтовий термінал Міна Аль-Фахал в Омані в якості запобіжного заходу. Порт був знову відкритий через кілька годин, зараз операції та завантаження проходять у звичайному режимі, повідомляє Gulf Mercantile Exchange.

Проте евакуація в Міна Аль-Фахал, розташованому за межами Ормузької протоки, демонструє, як конфлікт розширюється і загрожує небагатьом портам, з яких ще можна відправляти нафту з Близького Сходу, пише Bloomberg.

Іранські безпілотники також влучили у резервуари з пальним в оманському порту Салала. Після цього порт призупинив роботу контейнерного та вантажного терміналів. Інші порти країни, зокрема Дукм, продовжують працювати у звичайному режимі.

За останні дні атаки на морські судна помітно посилилися. З середи в Перській затоці сталося шість нападів на судна, оскільки важлива водна артерія — Ормузька протока — стала центром війни з Іраном.

Британська служба UK Maritime Trade Operations повідомила, що у четвер судно було вражене невідомим снарядом на північ від Джебель-Алі в ОАЕ.

Фактичне блокування Ормузької протоки — вузького морського коридору, через який транспортується близько п’ятої частини світової нафти, змусило Ірак, Кувейт і Саудівську Аравію скоротити видобуток.

