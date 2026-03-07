Іранський дрон критично пошкодив радар системи ПРО THAAD у Йорданії

Сполучені Штати намагаються якомога швидше замінити радар системи протиракетної оборони THAAD у Йорданії, який був критично пошкоджений під час атаки іранським дроном.

Іранський дрон уразив радар ПРО THAAD у Йорданії

Вартість нової радіолокаційної станції AN/TPY-2 може становити від 500 млн до 1 млрд дол.

Представники Пентагону зазначають, що цей радар є ключовим елементом наземної системи THAAD, яка допомагає США та їхнім союзникам у регіоні перехоплювати іранські балістичні ракети в атмосфері. Поширити

Також, за даними джерел, аналітиків і супутникових знімків, Іран намагається атакувати об’єкти протиповітряної оборони по всьому Близькому Сходу.

Турецьке агентство Anadolu раніше повідомляло, що Тегерану вдалося пошкодити комплекс THAAD в Об’єднаних Арабських Еміратах, а ремонт або заміна пошкодженого обладнання може коштувати близько 500 млн дол.

У WSJ додають, що система THAAD призначена для перехоплення балістичних ракет на великій висоті, фактично на межі атмосфери. Вона здатна знищувати складніші цілі, ніж комплекси Patriot меншої дальності.

Після втрати радара частина навантаження з протиракетної оборони може перейти саме на системи Patriot, запаси ракет до яких уже обмежені.

THAAD — це протиракетний комплекс наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет.