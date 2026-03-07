Иранский дрон критически повредил радар системы ПРО THAAD в Иордании

Соединенные Штаты пытаются как можно скорее заменить радар системы противоракетной обороны THAAD в Иордании, который был критически поврежден во время атаки иранским дроном.

Иранский дрон поразил радар ПРО THAAD в Иордании

Стоимость новой радиолокационной станции AN/TPY-2 может составлять от 500 млн. до 1 млрд. дол.

Представители Пентагона отмечают, что этот радар — ключевой элемент наземной системы THAAD, которая помогает США и их союзникам в регионе перехватывать иранские баллистические ракеты в атмосфере. Поделиться

Также, по данным источников, аналитиков и спутниковых снимков, Иран пытается атаковать объекты противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку.

Турецкое агентство Anadolu ранее сообщало, что Тегерану удалось повредить комплекс THAAD в Объединенных Арабских Эмиратах, а ремонт или замена поврежденного оборудования может стоить около 500 млн долларов.

В WSJ добавляют, что система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет на большой высоте фактически на грани атмосферы. Она способна уничтожать более сложные цели, чем комплексы Patriot меньшей дальности.

После потери радара часть нагрузки по противоракетной обороне может перейти именно на системы Patriot, запасы ракет которых уже ограничены.

THAAD — это противоракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет.