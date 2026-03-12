Нефтяные порты Ирака полностью прекратили работу после ударов Ирана
Категория
Экономика
Дата публикации

Нефтяные порты Ирака полностью прекратили работу после ударов Ирана

Ирак
Read in English
Читати українською
Источник:  СNN

Нефтяные порты Ирака полностью прекратили работу после иранских атак на два нефтяных танкера и энергетические объекты в регионе.

Главные тезисы

  • Иранские атаки на нефтяные порты Ирака привели к полному прекращению их работы, вызвав проблемы в транспортировке нефти и безопасности морского судоходства.
  • Атаки на нефтяные танкеры и энергетические объекты привели к чрезвычайной ситуации в Персидском заливе, угрожая экономике и безопасности морских путей.

Ирак останавливает нефтяные порты после атак Ирана

Об этом сообщил генеральный директор компании портов Ирака Фархан аль-Фартуси.

По его словам, коммерческие порты продолжают работать.

Телеканал передает, что Иран ударил по двум нефтяным танкерам в Персидском заливе вблизи иракского порта Басра. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб, еще 38 удалось спасти.

В государственной организации по сбыту нефти в Ираке (SOMO) заявили, что были атакованы танкеры Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов и Zefyros под флагом Мальты, отмечает Bloomberg.

По данным посольства Индии в Багдаде, гражданин Индии погиб во время атаки на борту Safesea Vishnu, остальные 15 индийских членов экипажа эвакуированы в безопасное место.

В SOMO отметили, что инцидент "отрицательно влияет на безопасность и экономику Ирака".

Кроме этого, судам также было предписано оставить нефтяной терминал Мина Аль-Фахал в Омане в качестве меры пресечения. Порт был снова открыт через несколько часов, сейчас операции и загрузки проходят в обычном режиме, сообщает Gulf Mercantile Exchange.

Однако эвакуация в Мина Аль-Фахал, расположенном за пределами Ормузского пролива, демонстрирует, как конфликт расширяется и угрожает немногим портам, по которым еще можно отправлять нефть с Ближнего Востока, пишет Bloomberg.

Иранские беспилотники попали в резервуары с горючим в оманском порту Салала. После этого порт приостановил работу контейнерного и грузового терминалов. Другие порты страны, в том числе Дукм, продолжают работать в обычном режиме.

За последние дни атаки на морские суда заметно усилились. Со среды в Персидском заливе произошло шесть нападений на суда, поскольку важная водная артерия — Ормузский пролив — стала центром войны с Ираном.

Британская служба UK Maritime Trade Operations сообщила, что в четверг судно было потрясено неизвестным снарядом к северу от Джебель-Али в ОАЭ.

Фактическая блокировка Ормузского пролива — узкого морского коридора, через который транспортируется около пяти мировой нефти, заставило Ирак, Кувейт и Саудовскую Аравию сократить добычу.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон не волнует, что РФ помогает Ирану атаковать войска США
Хегсет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иранский дрон критически повредил радар системы ПРО THAAD в Иордании
THAAD
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Румыния предварительно разрешила США использование своих военных баз для атак по Ирану
база

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?