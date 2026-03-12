Нефтяные порты Ирака полностью прекратили работу после ударов Ирана

Нефтяные порты Ирака полностью прекратили работу после иранских атак на два нефтяных танкера и энергетические объекты в регионе.

Ирак останавливает нефтяные порты после атак Ирана

Об этом сообщил генеральный директор компании портов Ирака Фархан аль-Фартуси.

По его словам, коммерческие порты продолжают работать.

Телеканал передает, что Иран ударил по двум нефтяным танкерам в Персидском заливе вблизи иракского порта Басра. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб, еще 38 удалось спасти.

В государственной организации по сбыту нефти в Ираке (SOMO) заявили, что были атакованы танкеры Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов и Zefyros под флагом Мальты, отмечает Bloomberg. Поделиться

По данным посольства Индии в Багдаде, гражданин Индии погиб во время атаки на борту Safesea Vishnu, остальные 15 индийских членов экипажа эвакуированы в безопасное место.

В SOMO отметили, что инцидент "отрицательно влияет на безопасность и экономику Ирака".

Кроме этого, судам также было предписано оставить нефтяной терминал Мина Аль-Фахал в Омане в качестве меры пресечения. Порт был снова открыт через несколько часов, сейчас операции и загрузки проходят в обычном режиме, сообщает Gulf Mercantile Exchange.

Однако эвакуация в Мина Аль-Фахал, расположенном за пределами Ормузского пролива, демонстрирует, как конфликт расширяется и угрожает немногим портам, по которым еще можно отправлять нефть с Ближнего Востока, пишет Bloomberg.

Иранские беспилотники попали в резервуары с горючим в оманском порту Салала. После этого порт приостановил работу контейнерного и грузового терминалов. Другие порты страны, в том числе Дукм, продолжают работать в обычном режиме. Поделиться

За последние дни атаки на морские суда заметно усилились. Со среды в Персидском заливе произошло шесть нападений на суда, поскольку важная водная артерия — Ормузский пролив — стала центром войны с Ираном.

Британская служба UK Maritime Trade Operations сообщила, что в четверг судно было потрясено неизвестным снарядом к северу от Джебель-Али в ОАЭ.

Фактическая блокировка Ормузского пролива — узкого морского коридора, через который транспортируется около пяти мировой нефти, заставило Ирак, Кувейт и Саудовскую Аравию сократить добычу.