Нефтяные порты Ирака полностью прекратили работу после ударов Ирана

Нефтяные порты Ирака полностью прекратили работу после иранских атак на два нефтяных танкера и энергетические объекты в регионе.
Главные тезисы
- Иранские атаки на нефтяные порты Ирака привели к полному прекращению их работы, вызвав проблемы в транспортировке нефти и безопасности морского судоходства.
- Атаки на нефтяные танкеры и энергетические объекты привели к чрезвычайной ситуации в Персидском заливе, угрожая экономике и безопасности морских путей.
Ирак останавливает нефтяные порты после атак Ирана
Об этом сообщил генеральный директор компании портов Ирака Фархан аль-Фартуси.
По его словам, коммерческие порты продолжают работать.
Телеканал передает, что Иран ударил по двум нефтяным танкерам в Персидском заливе вблизи иракского порта Басра. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб, еще 38 удалось спасти.
По данным посольства Индии в Багдаде, гражданин Индии погиб во время атаки на борту Safesea Vishnu, остальные 15 индийских членов экипажа эвакуированы в безопасное место.
В SOMO отметили, что инцидент "отрицательно влияет на безопасность и экономику Ирака".
Кроме этого, судам также было предписано оставить нефтяной терминал Мина Аль-Фахал в Омане в качестве меры пресечения. Порт был снова открыт через несколько часов, сейчас операции и загрузки проходят в обычном режиме, сообщает Gulf Mercantile Exchange.
Однако эвакуация в Мина Аль-Фахал, расположенном за пределами Ормузского пролива, демонстрирует, как конфликт расширяется и угрожает немногим портам, по которым еще можно отправлять нефть с Ближнего Востока, пишет Bloomberg.
За последние дни атаки на морские суда заметно усилились. Со среды в Персидском заливе произошло шесть нападений на суда, поскольку важная водная артерия — Ормузский пролив — стала центром войны с Ираном.
Британская служба UK Maritime Trade Operations сообщила, что в четверг судно было потрясено неизвестным снарядом к северу от Джебель-Али в ОАЭ.
Фактическая блокировка Ормузского пролива — узкого морского коридора, через который транспортируется около пяти мировой нефти, заставило Ирак, Кувейт и Саудовскую Аравию сократить добычу.
